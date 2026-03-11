CNN: росія надає Ірану тактики використання дронів для атак на США

Раніше Тегеран отримував від москви загальну розвідувальну інформацію про розташування американських військ.

росія почала передавати Ірану конкретні тактичні поради щодо використання безпілотників для атак на військові цілі США та країн Перської затоки.

Про це повідомив представник західної розвідки CNN.

Раніше Тегеран отримував від москви загальну розвідувальну інформацію про розташування американських військ, що допомагало наводити удари, але новий рівень підтримки включає застосування стратегій наведення дронів, які росія використовувала в Україні.

Представник західної розвідки підкреслив, що Іран також активно застосовує морські міни, дрони та традиційні дерев’яні човни доу для атак на авіаносні групи США в Ормузькій протоці. Він додав, що підтримка Китаю викликає додаткове занепокоєння, хоча подробиць не розкрив.

Конфлікт загострився 28 лютого, коли США та Ізраїль почали спільні удари по Ірану — операцію ізраїльтяни назвали "Рев Лева", американці — "Епічна лють". Унаслідок атак загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та близько 40 високопосадовців. Новим верховним лідером обрали його сина Моджтабу Хаменеї.

У відповідь Іран розпочав масовані атаки балістичними ракетами та дронами по об’єктах у Ізраїлі, а також на американські бази в Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Першого дня конфлікту Тегеран запустив близько 541 безпілотника. Деякі удари були спрямовані на інфраструктурні та житлові об’єкти арабських країн.

5 березня Іран вперше атакував Азербайджан: один дрон упав на будівлю термінала аеропорту Нахічевань, є постраждалі. Балістичну ракету, випущену з Ірану, було збито над Туреччиною.

У ніч проти 9 березня Іран обстріляв балістичними ракетами німецьку військову базу в йорданському місті Аль-Азрак, де також розташовані підрозділи ВПС США. Військові перебували в укриттях, постраждалих немає.

Західні розвідники зазначають, що новий рівень передачі тактик від росії до Ірану підвищує ризики регіональної ескалації та загрозу для союзників США у Перській затоці.