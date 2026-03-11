Глава Євроради закликає не послаблювати санкції проти росії

Президент Євроради також наголосив, що запровадження обмежень на ціну нафти сприятиме стабілізації ринків і обмеженню доходів росії.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта після участі в телеконференції лідерів G7 щодо ситуації на Близькому Сході заявив, що зараз не слід послаблювати антиросійські санкції.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Кошта підкреслив, що країни G7 зосереджені на мінімізації впливу конфлікту в Ірані та регіоні на безпеку та світовий енергетичний ринок. Він зазначив, що пріоритетом є забезпечення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.

Президент Євроради також наголосив, що запровадження обмежень на ціну нафти сприятиме стабілізації ринків і обмеженню доходів росії. "Зараз не час послаблювати санкції проти росії", — підкреслив Кошта.

Нагадаємо, Єврокомісія закликала США суворо дотримуватися цінової стелі на російську нафту, щоб обмежити доходи кремля, які спрямовуються на фінансування війни проти України.

Раніше повідомлялось, що уряд США розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти росії як інструмент боротьби з дефіцитом палива на глобальному ринку.