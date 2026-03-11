Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Глава Євроради закликає не послаблювати санкції проти росії

11 березня 2026, 19:21
Глава Євроради закликає не послаблювати санкції проти росії
Фото: з вільного доступу
Президент Євроради також наголосив, що запровадження обмежень на ціну нафти сприятиме стабілізації ринків і обмеженню доходів росії.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта після участі в телеконференції лідерів G7 щодо ситуації на Близькому Сході заявив, що зараз не слід послаблювати антиросійські санкції.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Кошта підкреслив, що країни G7 зосереджені на мінімізації впливу конфлікту в Ірані та регіоні на безпеку та світовий енергетичний ринок. Він зазначив, що пріоритетом є забезпечення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.

Президент Євроради також наголосив, що запровадження обмежень на ціну нафти сприятиме стабілізації ринків і обмеженню доходів росії. "Зараз не час послаблювати санкції проти росії", — підкреслив Кошта.

Нагадаємо, Єврокомісія закликала США суворо дотримуватися цінової стелі на російську нафту, щоб обмежити доходи кремля, які спрямовуються на фінансування війни проти України.

Раніше повідомлялось, що уряд США розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти росії як інструмент боротьби з дефіцитом палива на глобальному ринку.

війнаG7Антоніу Коштасанкціі проти росіїЄврорада

Останні матеріали

Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Політика
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Переклад iPress – 11 березня 2026, 12:31
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Політика
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Переклад iPress – 11 березня 2026, 09:55
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 березня 2026, 17:57
За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Політика
За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Переклад iPress – 10 березня 2026, 13:39
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Політика
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 10 березня 2026, 10:51
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Політика
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Переклад iPress – 09 березня 2026, 17:00
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється