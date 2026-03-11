Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна отримала від Німеччини ракети для систем Patriot – Зеленський

11 березня 2026, 19:52
Україна отримала від Німеччини ракети для систем Patriot – Зеленський
джерело slovoidilo
Також були поставки з інших країн.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вчора Україна отримала від Німеччини ракети PAC-3 до систем протиповітряної оборони Patriot. Про постачання йшлося під час останнього засідання у форматі "Рамштайн", повідомив Зеленський перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, передає “Укрінформ”.

"Дійсно на останньому "Рамштайні" була домовленість від партнерів, що ми отримаємо приблизно ту кількість ракет, про яку ви говорите (мова про 35 ракет - ред.) для систем Patriot, саме PAC-3. Це було не від однієї країни, будемо чесними, від кількох країн. Сумарно було стільки, скільки ви сказали. Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами. Ми хотіли б більше, вийшло, як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла, дякуємо за це", - розповів Зеленський.

Напередодні видання Spiegel поінформувало, що Україна має отримувати близько 35 ракет до ЗРК Patriot після зусиль з цього приводу німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса. 

