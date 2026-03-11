Рік тому я теж мав карти, але не показував їх – Зеленський
11 березня 2026, 08:07
Щодо торішньої скандальної зустрічі в Білому домі, коли президент США сказав йому, що в нього немає карт, Зеленський заявив, що "мав їх" і тоді, але "не показував".
Президент України Володимир Зеленський стверджує, що торік, коли під час скандальної зустрічі в Білому домі він почув, що "в нього немає карт", він їх мав, "але не показував". Тепер же, мовляв, "усі це бачать".
Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Каолану Робертсону.
Зеленський говорив про прохання США про допомогу для захисту своїх баз на Близькому Сході від іранських атак. Бачити тепер ці запити від американської сторони, — це, мовляв, хороше відчуття.
За його словами, цього вдалося досягти завдяки роботі українських військових, які розвивали власне виробництво зброї з початку війни. Щодо торішньої скандальної зустрічі в Білому домі, коли президент США сказав йому, що в нього немає карт, Зеленський заявив, що "мав їх" і тоді, але "не показував".
"Це як хороший гравець: ти можеш мати хороші карти, але важливо не показувати кожному, що в тебе є ці карти. Думаю, рік тому я теж мав карти, але не показував. Тепер всі це бачать", — сказав він.
Також український президент пригадав свої слова під час торішньої зустрічі, коли він застеріг США можуть зіткнутися з розширенням війни й отримав за це публічну критику від Трампа. Однак зараз росія допомагає Ірану, який атакує американських військових на Близькому Сході.
Він також припустив, що якщо Іран заручиться підтримкою інших союзників, а Захід не зможе цьому протистояти, можлива Третя світова війна.
Раніше американський президент звинуватив Зеленського у відмові завершувати війну з росією і знову повторив свої слова про "відсутність карт": "Неможливо уявити, що саме він є перешкодою. У вас немає козирів. А тепер у нього їх ще менше".