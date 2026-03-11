Рік тому я теж мав карти, але не показував їх – Зеленський

Щодо торішньої скандальної зустрічі в Білому домі, коли президент США сказав йому, що в нього немає карт, Зеленський заявив, що "мав їх" і тоді, але "не показував".

Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Каолану Робертсону.

Зеленський говорив про прохання США про допомогу для захисту своїх баз на Близькому Сході від іранських атак. Бачити тепер ці запити від американської сторони, — це, мовляв, хороше відчуття.

За його словами, цього вдалося досягти завдяки роботі українських військових, які розвивали власне виробництво зброї з початку війни. Щодо торішньої скандальної зустрічі в Білому домі, коли президент США сказав йому, що в нього немає карт, Зеленський заявив, що "мав їх" і тоді, але "не показував".