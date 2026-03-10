ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по стратегічному заводу у Брянську

Завод спеціалізується на системи управління, які використовуються у ракетних "Іскандер".

Сили оборони України у вівторок, 10 березня, завдали успішних ударів ракетами Storm Shadow по заводу "Кремній Ел" у Брянську. Зафіксовано значне пошкодження виробничих потужностей.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Також на сторінці опублікували відео ураження стратегічного підприємства. Масштаби завданих збитків уточнюються.

"В рамках системного зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки "Кремній Ел", — поінформували у Генштабі.

"Кремній Ел" – критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського ракетного озброєння. Завод спеціалізується на системи управління, які використовуються, зокрема у ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", "Іскандер", зенітно-ракетних системах С-300 та С-400, а також у радарах, системах радіоелектронної боротьби, безпілотниках і бортовій електроніці бойових літаків.