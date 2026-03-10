Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Київ різко відреагував на резолюцію Угорщини щодо України

10 березня 2026, 20:51
Фото: slovoidilo.ua
У міністерстві зазначили, що дії Будапешта не стали несподіванкою для Києва, адже "ганебні позиції" угорської влади відомі вже давно.

Міністерство закордонних справ України різко розкритикувало дії Угорщини після ухвалення резолюції про відмову підтримувати євроінтеграцію України та її військове фінансування, а також після затримання інкасаторів українського банку. У відомстві заявили, що такі кроки "зірвали аплодисменти в москві".

У МЗС наголосили, що голосування щодо відмови підтримувати вступ України до Європейського Союзу надсилає негативний сигнал передусім угорській національній меншині, яка проживає в Україні.

"Віктор Орбан фактично "закриває" двері до ЄС саме перед їхнім обличчям", — зазначили у відомстві.

Також у міністерстві заявили, що Будапешт відіграє роль "троянського коня" в Європейському Союзі, блокуючи фінансову та військову підтримку України у протидії російській агресії, а також процес її вступу до ЄС.

"Такі кроки спрямовані на те, щоб тримати Євросоюз у заручниках. Вони йдуть в унісон із політикою росії щодо ЄС, спрямованою на послаблення та розкол об’єднаної Європи. Угорський парламент сьогодні точно зірвав аплодисменти — в москві", — заявили в МЗС.

У відомстві також зазначили, що резолюція угорського парламенту не має впливу на правила Європейського Союзу і є політичним кроком у межах виборчої кампанії.

Крім того, в МЗС розкритикували рішення уряду Угорщини, які, за словами української сторони, мають на меті "легалізувати" вилучення коштів державного Ощадбанку України. У міністерстві назвали ці рішення "нікчемними" та вкотре закликали негайно повернути вилучені гроші.

Раніше повідомлялося, що угорська влада затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку України, які супроводжували семеро інкасаторів. За даними української сторони, вони перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та дев’ять кілограмів золота під час регулярного перевезення між австрійським банком «Райффайзен» та Ощадбанком України.

УгорщинаВіктор ОрбанЄвросоюзМЗС України

Більше публікацій

