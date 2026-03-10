Віткофф: росія запевнила, що не передає Ірану розвіддані

Віткоффа запитали, чи вважає він, що росія ділиться з Іраном розвідданими.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що російське керівництво заперечує обмін розвідданими з Іраном під час війни.

Про це він сказав в інтерв’ю CNBC.

Віткоффа запитали, чи вважає він, що росія ділиться з Іраном розвідданими про місцезнаходження американських військових об’єктів. Також його попросили прокоментувати рішення адміністрації Дональда Трампа скасувати санкції, які забороняли індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту.

"Я не розвідник, тому не можу відповісти на це питання", — сказав Віткофф.

Водночас він додав, що під час нещодавньої телефонної розмови з президентом російська сторона запевнила, що не передає Ірану розвідувальні дані.

"росіяни сказали, що вони не обмінюються інформацією. Ось що вони сказали. Ми можемо повірити їм на слово. Будемо сподіватися, що це так", — зазначив спецпосланець.

У понеділок Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором владіміром путіним.

За словами Віткоффа, того ж ранку він разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером окремо поговорив телефоном із радником путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Під час цієї розмови Ушаков також заявив, що росія не передає Ірану розвіддані.

Раніше джерела повідомляли, що росія може допомагати Ірану у війні, надаючи розвідувальну інформацію про військові цілі США.

Водночас глава Пентагону Піт Ґегсет заявив, що американський президент Дональд Трамп “добре знає, хто з ким спілкується”, коментуючи повідомлення про те, що росія надає Ірану розвіддані для ударів по силах Штатів на Близькому Сході.