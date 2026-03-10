Фінляндія може стати головною ціллю російської розвідки – Euractiv

москва може посилити збір розвідданих після завершення війни в Україні.

росія нині зосередила свої ресурси на війні в Україні, однак по завершенню зусилля рф будуть спрямовані на розвіддіяльність у країнах Європи, зокрема Фінляндії.

Про це повідомила Фінська служба безпеки та розвідки (Supo).

"Війна негативно вплинула на розвідувальні можливості росії в Європі, і росія готується відновити ці можливості", – заявили у відомстві.

Про це пише Euractiv.

Через своє географічне положення та членство в НАТО Фінляндія стане об'єктом зацікавленості в першу чергу. Однак у розвідці не виключають, що уразі поліпшення відносин між Європою та рф, характер розвідувальних технік може змінитися.

"Сюди входить широке використання посередників та збір розвідданих з баз на території росії", – пояснив директор розвідки Юха Мартеліус.

Видання нагадує, що Фінляндія має близько 1340 кілометрів спільного кордону з росією.