Фінляндія може стати головною ціллю російської розвідки – Euractiv
росія нині зосередила свої ресурси на війні в Україні, однак по завершенню зусилля рф будуть спрямовані на розвіддіяльність у країнах Європи, зокрема Фінляндії.
Про це повідомила Фінська служба безпеки та розвідки (Supo).
"Війна негативно вплинула на розвідувальні можливості росії в Європі, і росія готується відновити ці можливості", – заявили у відомстві.
Про це пише Euractiv.
Через своє географічне положення та членство в НАТО Фінляндія стане об'єктом зацікавленості в першу чергу. Однак у розвідці не виключають, що уразі поліпшення відносин між Європою та рф, характер розвідувальних технік може змінитися.
"Сюди входить широке використання посередників та збір розвідданих з баз на території росії", – пояснив директор розвідки Юха Мартеліус.
Видання нагадує, що Фінляндія має близько 1340 кілометрів спільного кордону з росією.