росія системно депортує українських дітей і переслідує цивільних – звіт ООН

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень у Україні оприлюднила два звіти, у яких задокументувала системні злочини росії проти українських дітей та цивільного населення.

За даними комісії, росія депортувала щонайменше 1 205 українських дітей до рф або на окуповані території. 995 з них були вивезені ще до повномасштабного вторгнення з установ самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".

Депортованих дітей передавали в сім’ї або установи на невизначений термін, надавали російське громадянство та вносили до баз даних для усиновлення. У деяких випадках змінювали особисті дані, а дітей розлучали з родичами. Комісія зазначила, що ці дії можуть розглядатися як воєнні злочини та злочини проти людяності.

Комісія проаналізувала десятки процесів над 68 цивільними та 60 військовополоненими. Більшість отримала від 8 до 25 років або довічне ув’язнення. Судові процеси масово порушували право на справедливий суд, обвинувачених катували та змушували давати свідчення під тиском. Частину матеріалів використовували у проросійських медіа.

Звіт фіксує численні випадки сексуального насильства, вчиненого російськими військовими на окупованих територіях Чернігівської, Донецької, Харківської, Луганської, Миколаївської та Запорізької областей. Жертвами ставали жінки, дівчата, чоловіки та військовополонені, віком від 13 до 52 років. Постраждалі зазнавали тяжких фізичних травм та психологічних наслідків.

росія також залучала громадян 16 країн до війни в Україні, часто обманом або примусом. Вербованих відправляли на фронт після мінімальної підготовки, піддавали насильству та катуванням. Комісія констатувала системний характер насильства у російських Збройних силах, яке впливає і на цивільних.

За висновком комісії, дії росії включають системні депортації дітей, тортури, незаконні суди та сексуальне насильство, що підпадає під категорії воєнних злочинів та злочинів проти людяності.