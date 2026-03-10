Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія системно депортує українських дітей і переслідує цивільних – звіт ООН

10 березня 2026, 18:38
росія системно депортує українських дітей і переслідує цивільних – звіт ООН
Фото: Укрінформ
Комісія проаналізувала десятки процесів над 68 цивільними та 60 військовополоненими.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень у Україні оприлюднила два звіти, у яких задокументувала системні злочини росії проти українських дітей та цивільного населення.

За даними комісії, росія депортувала щонайменше 1 205 українських дітей до рф або на окуповані території. 995 з них були вивезені ще до повномасштабного вторгнення з установ самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".
Депортованих дітей передавали в сім’ї або установи на невизначений термін, надавали російське громадянство та вносили до баз даних для усиновлення. У деяких випадках змінювали особисті дані, а дітей розлучали з родичами. Комісія зазначила, що ці дії можуть розглядатися як воєнні злочини та злочини проти людяності.

Комісія проаналізувала десятки процесів над 68 цивільними та 60 військовополоненими. Більшість отримала від 8 до 25 років або довічне ув’язнення. Судові процеси масово порушували право на справедливий суд, обвинувачених катували та змушували давати свідчення під тиском. Частину матеріалів використовували у проросійських медіа.

Звіт фіксує численні випадки сексуального насильства, вчиненого російськими військовими на окупованих територіях Чернігівської, Донецької, Харківської, Луганської, Миколаївської та Запорізької областей. Жертвами ставали жінки, дівчата, чоловіки та військовополонені, віком від 13 до 52 років. Постраждалі зазнавали тяжких фізичних травм та психологічних наслідків.

росія також залучала громадян 16 країн до війни в Україні, часто обманом або примусом. Вербованих відправляли на фронт після мінімальної підготовки, піддавали насильству та катуванням. Комісія констатувала системний характер насильства у російських Збройних силах, яке впливає і на цивільних.

За висновком комісії, дії росії включають системні депортації дітей, тортури, незаконні суди та сексуальне насильство, що підпадає під категорії воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

війнаООНдітиросія окупантидепортація дітей

Останні матеріали

Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 березня 2026, 17:57
За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Політика
За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Переклад iPress – 10 березня 2026, 13:39
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Політика
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 10 березня 2026, 10:51
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Політика
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Переклад iPress – 09 березня 2026, 17:00
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 березня 2026, 09:20
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється