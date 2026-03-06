Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico

Європейська редакція видання Politico зауважує, що Трамп, який увесь рік ображав і відштовхував європейських союзників, тепер гостро відчуває їхню відсутність: без доступу до британських, іспанських та французьких баз американська військова операція проти Ірану суттєво ускладнилася. Європейські лідери – Кір Стармер, Педро Санчес і Еммануель Макрон – відмовляються підтримати війну, яку вважають незаконною, демонструючи готовність відстоювати власні принципи попри американський тиск і погрози торговельними санкціями. Парадоксально, але навіть Україна, від якої Трамп демонстративно відвернувся, тепер отримує запити про допомогу у протидії іранським безпілотникам. Ця криза оголила просту істину: Америка без союзників слабша, і усвідомлення цього факту у Вашингтоні приходить надто пізно та надто болісно.

США навіть звертаються до України по допомогу в операціях проти Ірану, тоді як Трамп лютує на Стармера і Санчеса за відмову підтримати його війну, пише Politico. Як зауважує видання, німецькі дідусь і бабуся Дональда Трампа, можливо, знали слово, яке зараз відчувають деякі європейські посадовці, спостерігаючи, як він скаржиться, що традиційні союзники Америки його підвели: Schadenfreude (злорадство).

Провівши рік, критикуючи, ображаючи та погрожуючи європейським лідерам, Трамп тепер розуміє цінність друзів у стратегічно важливих місцях – принаймні, якщо вони мають військові ресурси, якими він може скористатися.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану була б набагато легшою на початку, якби британський прем'єр-міністр Кір Стармер не відмовив американським бомбардувальникам у дозволі на зліт із британських авіабаз, поскаржився Трамп цього тижня. Проте Стармер стоїть на своєму, відмовляючись санкціонувати будь-що, крім "оборонних" операцій з баз Королівських повітряних сил у Великій Британії та за кордоном.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес також займає жорстку позицію щодо Трампа, засуджуючи те, що він вважає незаконною операцією на Близькому Сході, і відмовляється дозволити американським літакам злітати з аеродромів, що перебувають під його контролем. У результаті Санчес викликав гнів Трампа.

А французький президент Еммануель Макрон, завжди критичний друг, назвав війну з Іраном небезпечною, попередивши, що вона не відповідає міжнародному праву і не може бути підтримана.

Як зауважує Politico, тепер розрив загрожує перерости у велику торговельну конфронтацію між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, тоді як міфологізовані "особливі відносини" між Великою Британією та Америкою перебувають на штучному підтриманні життя, оскільки наближається 250-та річниця незалежності США.

"Ми маємо справу не з Вінстоном Черчиллем", – заявив Трамп, пояснюючи своє особливе розчарування Стармером.

У середу прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що "президент очікує, що вся Європа, звичайно, всі наші європейські союзники, співпрацюватимуть у цій давно очікуваній місії, не тільки для Сполучених Штатів, але й для Європи, щоб знищити злочинний іранський режим, який загрожує не тільки Америці, але й нашим європейським союзникам".

Вона повідомила журналістам, що Іспанія "погодилася співпрацювати" з американськими військовими, але іспанський уряд негайно спростував цю інформацію.

Як зазначає видання, посилення позиції європейських лідерів щодо Ірану є переломним моментом, так само як і провальне та суперечливе вторгнення президента США Джорджа Буша в Ірак у 2003 році, яке на довгі роки підірвало трансатлантичну довіру. Напруженість навколо такого важливого нового конфлікту на Близькому Сході може навіть виявитися екзистенційною для західного альянсу після 12 місяців, які вже довели відносини між США та Європою до межі розриву.

"Я припускаю, що президент Трамп не намагався отримати підтримку НАТО для війни в Ірані – можливо, він не вважав це доцільним, – пояснила Politico Емілі Торнберрі, голова комітету із закордонних справ парламенту Великої Британії та членкиня Лейбористської партії Стармера. – Я підозрюю, що зараз він, можливо, вчиться цінувати значення широкої бази союзників".

Привиди Іраку

Politico зауважує, що войовничий підхід Трампа з моменту його повернення на посаду в січні 2025 року був важким для сприйняття багатьма європейськими посадовцями. Він різко скоротив підтримку США Україні та почав тиснути на Київ, щоб той уклав небажану та незбалансовану мирну угоду; критикував "слабких" лідерів ЄС за те, що вони не змогли впоратися з імміграцією; вимагав передати Гренландію Америці; а зараз атакує Іран, навіть не проконсультувавшись із ключовими союзниками по НАТО.

Тепер, коли ці союзники стурбовані і не бажають приєднуватися, Трамп і його соратники з MAGA явно не більш поблажливі, ніж республіканці Буша, коли Франція відмовилася підтримати війну в Іраку два десятиліття тому.

У вівторок увечері президент розкритикував уряд Санчеса як "жахливий" і "недружній" за його рішення заборонити американським військовим літакам використовувати іспанські авіабази для атаки на Іран, а потім пригрозив припинити всю торгівлю з четвертою за величиною економікою ЄС. Санчес відповів у середу, наполягаючи, що не поступиться.

"Ми не будемо займати позицію, яка суперечить нашим цінностям і принципам, з остраху перед репресіями з боку інших", – заявив Санчес під час телевізійного звернення до нації.

За даними Reuters, американські літаки-заправники, які базувалися в Іспанії, після початку війни з Іраном були переведені на інші військові бази в Європі. Один із посадовців повідомив Politico, що деякі американські літаки-заправники були тимчасово переведені до Франції.

Міністр фінансів США Скотт Бессент виступив проти Іспанії в середу вранці під час телеінтерв'ю. Він заявив, що "вкрай конструктивна" позиція Мадрида щодо використання американськими військами військових баз вплине на здатність американських збройних сил проводити операції проти Ірану. "Іспанці ставлять під загрозу життя американців", – заявив Бессент.

Politico зазначає, що деякі європейці залишаються в добрих стосунках із Трампом. Під час візиту до Білого дому цього тижня німецький канцлер Фрідріх Мерц отримав схвальні відгуки від президента США після того, як американським військам було надано доступ до авіабази "Рамштайн" у Німеччині. "Німеччина була чудовою. Він був чудовим, – заявив Трамп. – Вони дозволяють нам приземлятися в певних районах, і ми це цінуємо".

Трамп підкреслив, що Вашингтон не хоче прямої участі Німеччини у бойових діях. "Ми не просимо їх відправляти війська або щось подібне", – заявив він.

А як щодо України?

Навіть якщо Санчес, Стармер і Макрон – троє провідних європейських центристів – збережуть свою позицію попри гнів США, європейські посадовці розуміють, що зрештою їм усе одно потрібна підтримка Сполучених Штатів для забезпечення своєї безпеки.

Без тиску з боку президента США росія навряд чи сяде за стіл переговорів, щоб укласти мирну угоду з Україною; без американської зброї Україна все одно буде під загрозою поразки на полі бою.

Втім, як зауважує Politico, європейський дипломат з іншої країни висловив сподівання, що більше лідерів ЄС наслідуватимуть приклад Іспанії. "Якщо ми хочемо, щоб міжнародне право, порядок, заснований на правилах, і будь-яка форма багатосторонньої співпраці переважали, ми повинні мати можливість висловити занепокоєння щодо дій США, – заявив дипломат. – Яким буде наш вплив на війну путіна в Україні, якщо Європа не може висловити жодних заперечень щодо війни США проти Ірану? Ми втратимо довіру".

Але, наголошує видання, США навіть звертаються за допомогою до президента України Володимира Зеленського, якого Трамп рік тому назвав "диктатором", що не має "карт" для гри. Україна стала світовим лідером у сфері протидії безпілотникам, знищивши тисячі іранських БпЛА "Шахед", які росія запускала по її містах. Зараз Іран запускає ці самі безпілотники по об'єктах у США та Перській затоці у відповідь на американські та ізраїльські атаки.

"Партнери звертаються до нас, до України, за допомогою", – заявив Зеленський у середу. За його словами, запити із цього приводу також надходили від американської сторони.

Він чітко дав зрозуміти, що Україна надасть допомогу лише в тому випадку, якщо це не послабить її власну оборону, і за умови, "що це буде інвестицією в наші дипломатичні можливості", зокрема у зусилля з припинення війни. "Ми допомагаємо захистити від війни тих, хто допомагає нам – Україні – гідно завершити війну", – заявив Зеленський.

Politico підкреслює, що у США дехто бачив наближення ризиків. За повідомленням Washington Post, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн попередив Трампа, що війна з Іраном буде небезпечнішою без підтримки ключових союзників.

У приватних розмовах урядовці ЄС погодилися із цим. "Трамп потребує для цього Європи", – сказав один із них.

Перед початком військової операції повідомлялося, що союзники США у Перській затоці також закликали Трампа не вступати у війну з Іраном. Він проігнорував і їх.

Без турбот

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, очікування Трампа щодо повної підтримки з боку Європи не є настільки нереалістичними, як вважають деякі європейці. Це тому, що США все ще відіграють вирішальну роль у НАТО.

"Вони визнали, що Трамп мав рацію щодо витрат", – зазначив чиновник, маючи на увазі торішню обіцянку членів НАТО збільшити оборонні бюджети, що було значною мірою спричинено тиском із боку Трампа. "Ми все ще багато робимо для Європи", – додав він.

Чиновник також применшив вплив гамбіту Трампа щодо Гренландії на трансатлантичні відносини в цілому, заявивши, що це більше не є проблемою.

Але залежність Європи від США не викликає сумнівів. Новим може бути усвідомлення у Вашингтоні того, що без своїх традиційних союзників Америка не така сильна.

"Влада, яка впевнена у своїй реальності та легітимності, не ставиться до людей чи інших держав у такий спосіб", – зазначила експертка з питань Німеччини та трансатлантичних відносин у Brookings Institution Констанція Штельценмюллер.

"Коли ми дивимося на все це, європейці насправді турбуються про американську браваду та надмірне розширення впливу, – пояснила Штельценмюллер. – Думка про те, що ми можемо стати свідками самознищення американської влади – ось що, на мою думку, насправді вселяє страх навіть у найкритичніших союзників".

Велика Британія, Франція та Німеччина – серед європейських країн, які зараз відправляють свої військові кораблі та інші ресурси до Близького Сходу. Їхнім мотивом є захист власних інтересів, наприклад, шляхом посилення оборони Кіпру, де іранський безпілотник вразив британську авіабазу.

Але будь-яке військове розгортання на межі ескалації війни несе ризик того, що навіть "оборонні" сили можуть бути втягнуті в бойові дії. Тоді на кону будуть не тільки життя американців чи ізраїльтян, сказав один європейський дипломат. "І це велике рішення", – додав він.

