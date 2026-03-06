Польща закриває небо на кордоні з білоруссю

З 10 березня обмеження для дронів і малої авіації діятимуть протягом трьох місяців.

Польща з 10 березня тимчасово обмежує повітряний рух у східних регіонах, що межують з Україною та білоруссю. Зона обмежень EP R130 діятиме до 9 червня 2026 року.

Про це повідомило Польське агентство повітряного судноплавства.

Обмеження стосуються малої авіації та дронів. Пасажирські літаки на великій висоті продовжать польоти без змін.

Нічний режим (від заходу до світанку) – повна заборона на польоти, виняток становлять лише спецрейси та літаки служб безпеки.

Денний режим (від світанку до заходу сонця) – польоти можливі лише за умов:

подання плану польоту;

наявності працюючого транспондера;

підтримки постійного зв'язку з органами авіаційного контролю.

В агентстві наголошують, що обмеження введені задля безпеки держави. Дозволені лише польоти за сигналами ALPHA SCRAMBLE (терміновий підйом винищувачів) та MEDEVAC (медична евакуація).

Цивільним безпілотникам заборонено наближатися до зон ідентифікації ППО (ADIZ) України та білорусі. Ігнорування правил розцінюватиметься як порушення авіаційного законодавства Польщі.

Також раніше Польща заявила про нову тактику міграційного тиску з боку рф і білорусі.