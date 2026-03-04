Туск заявив про прагнення Польщі отримати ядерну зброю

Польща прагнутиме до максимально автономних дій у ядерній сфері і вже веде переговори з Францією та іншими союзниками.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава з часом прагнутиме отримати власну ядерну зброю на тлі сумнівів щодо готовності США гарантувати безпеку Європи. За його словами, Польща серйозно ставиться до ядерної безпеки та розвиватиме автономні можливості у сфері стримування.

Про це повідомляє Bloomberg.

Туск повідомив про переговори з Еммануелем Макроном щодо потенційної участі у французькому ядерному проєкті. Йдеться про можливе розміщення винищувачів Dassault Rafale, здатних нести ядерне озброєння. Наступний раунд консультацій запланований на 10 березня під час саміту з ядерної енергетики в Парижі. Інтерес до ініціативи також висловили Швеція та Данія.

Заяви прем’єра демонструють рідкісний збіг позицій із президентом Польщі Каролем Навроцьким, який підтримує участь країни у ядерному проєкті. Водночас між ними залишаються розбіжності щодо стратегічних партнерів: Навроцький орієнтується на співпрацю зі США, тоді як Туск робить ставку на поглиблення європейської кооперації.

Водночас реалізація таких планів ускладнюється тим, що Польща є учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який забороняє країнам без ядерного статусу набувати атомну зброю. Одним із можливих варіантів може стати використання французької ядерної парасольки, коли озброєння залишатиметься під контролем Парижа, але поширюватиметься на захист польської території.