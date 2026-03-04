Бельгія арештувала танкер тіньового флоту рф і встановила заставу у €10 млн

За даними бельгійського уряду, під час перевірки було виявлено 45 порушень.

Бельгія наклала заставу у розмірі 10 млн євро на нафтовий танкер Ethera, який належить до російського тіньового флоту та був заарештований військовими країни. Судно перебуває під санкціями ЄС і Великої Британії.

Про це повідомляє HNL.

За даними бельгійського уряду, під час перевірки було виявлено 45 порушень, зокрема використання підроблених сертифікатів та фальшивого прапора Гвінеї. Саме ці порушення стали підставою для затримання танкера.

Після сплати застави, проходження необхідних перевірок та оформлення належних документів судно зможе відновити плавання. До того часу екіпаж із 21 особи, серед яких російський капітан, семеро офіцерів і тринадцять членів екіпажу переважно індійського походження, повинен залишатися на борту.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що країна вживає рішучих заходів проти суден тіньового флоту, щоб забезпечити виконання санкцій, захистити Північне море та обмежити фінансування війни росії проти України.

Раніше прокуратура Бельгії розпочала розслідування щодо затриманого танкера. Подібний випадок стався й у Франції, де за підтримки Британії був затриманий танкер Grinch через підозри у використанні фальшивого прапора та порушення санкцій.

Нагадаємо, 3 березня у Середземному морі загорівся російський танкер зі скрапленим природним газом Arctic Metagaz, який перебуває під санкціями США та Великої Британії.