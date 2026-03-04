Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Бельгія арештувала танкер тіньового флоту рф і встановила заставу у €10 млн

04 березня 2026, 10:17
Бельгія арештувала танкер тіньового флоту рф і встановила заставу у €10 млн
Фото: ООС
За даними бельгійського уряду, під час перевірки було виявлено 45 порушень.

Бельгія наклала заставу у розмірі 10 млн євро на нафтовий танкер Ethera, який належить до російського тіньового флоту та був заарештований військовими країни. Судно перебуває під санкціями ЄС і Великої Британії.

Про це повідомляє HNL.

За даними бельгійського уряду, під час перевірки було виявлено 45 порушень, зокрема використання підроблених сертифікатів та фальшивого прапора Гвінеї. Саме ці порушення стали підставою для затримання танкера.

Після сплати застави, проходження необхідних перевірок та оформлення належних документів судно зможе відновити плавання. До того часу екіпаж із 21 особи, серед яких російський капітан, семеро офіцерів і тринадцять членів екіпажу переважно індійського походження, повинен залишатися на борту.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що країна вживає рішучих заходів проти суден тіньового флоту, щоб забезпечити виконання санкцій, захистити Північне море та обмежити фінансування війни росії проти України.

Раніше прокуратура Бельгії розпочала розслідування щодо затриманого танкера. Подібний випадок стався й у Франції, де за підтримки Британії був затриманий танкер Grinch через підозри у використанні фальшивого прапора та порушення санкцій.

Нагадаємо, 3 березня у Середземному морі загорівся російський танкер зі скрапленим природним газом Arctic Metagaz, який перебуває під санкціями США та Великої Британії.

санкціїБельгіятіньовий фолот рф

Останні матеріали

путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном.
Політика
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. "Томагавк" і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 04 березня 2026, 08:24
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 03 березня 2026, 07:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Україна відвойовує південь,
Політика
Україна відвойовує південь, "Фламінго" б'є по цілях рф. А також про європейський чинник після ударів по Ірану – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 березня 2026, 19:12
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється