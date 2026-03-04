Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Єврокомісії назвали погрози Трампа щодо торгівлі з Іспанією нереалістичними

04 березня 2026, 11:32
Фото: з вільного доступу
Ця заява була зроблена на тлі кризи, спричиненої американською військовою операцією проти Ірану, на яку Іспанія висловила своє несхвалення.

Віцепрезидентка Європейської комісії Тереза Рібера заперечила здатність президента США Дональда Трампа виконати свою погрозу розірвати торговельні відносини з Іспанією.

У своєму виступі 4 березня вона зазначила, що спроби США виділяти окремі країни Європейського Союзу для таких заходів є "глибоко тривожними" і мають серйозні економічні наслідки. Рібера підкреслила, що торговельні відносини в межах ЄС регулюються Європейською комісією, і будь-які індивідуальні торговельні дії щодо однієї з країн-членів неможливі.

Про це пише Politico.

"Торговельні переговори кожного з 27 держав-членів ЄС є відповідальністю Єврокомісії, і їх неможливо розділити або фрагментувати", – додала вона, висловивши скептицизм щодо погроз Трампа.

Ця заява була зроблена на тлі кризи, спричиненої американською військовою операцією проти Ірану, на яку Іспанія висловила своє несхвалення. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, у свою чергу, розкритикував дії США, назвавши їх порушенням міжнародного права. Він закликав США, Ізраїль та Іран зупинити військові дії та повернутися до дипломатії.

"Ця криза впливає на всіх нас, і ми вимагаємо повної рішучості США, Ірану та Ізраїлю зупинитися, поки не пізно. На один незаконний акт не можна відповісти іншим; так починаються найбільші катастрофи в історії людства", – заявив Санчес, наголошуючи на необхідності мирного вирішення конфлікту.

Також прем'єр навів паралелі з війною США в Іраку, яка, за його словами, спричинила величезну нестабільність у регіоні, порівняно з якою сучасні військові дії можуть мати ще гірші наслідки.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про намір "припинити всю торгівлю з Іспанією" через її незгоду з американською воєнною операцією проти Ірану.

ЄврокомісіяДональд ТрампІспаніяПедро Санчес

