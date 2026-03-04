У Єврокомісії назвали погрози Трампа щодо торгівлі з Іспанією нереалістичними
Віцепрезидентка Європейської комісії Тереза Рібера заперечила здатність президента США Дональда Трампа виконати свою погрозу розірвати торговельні відносини з Іспанією.
У своєму виступі 4 березня вона зазначила, що спроби США виділяти окремі країни Європейського Союзу для таких заходів є "глибоко тривожними" і мають серйозні економічні наслідки. Рібера підкреслила, що торговельні відносини в межах ЄС регулюються Європейською комісією, і будь-які індивідуальні торговельні дії щодо однієї з країн-членів неможливі.
Про це пише Politico.
"Торговельні переговори кожного з 27 держав-членів ЄС є відповідальністю Єврокомісії, і їх неможливо розділити або фрагментувати", – додала вона, висловивши скептицизм щодо погроз Трампа.
Ця заява була зроблена на тлі кризи, спричиненої американською військовою операцією проти Ірану, на яку Іспанія висловила своє несхвалення. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, у свою чергу, розкритикував дії США, назвавши їх порушенням міжнародного права. Він закликав США, Ізраїль та Іран зупинити військові дії та повернутися до дипломатії.
"Ця криза впливає на всіх нас, і ми вимагаємо повної рішучості США, Ірану та Ізраїлю зупинитися, поки не пізно. На один незаконний акт не можна відповісти іншим; так починаються найбільші катастрофи в історії людства", – заявив Санчес, наголошуючи на необхідності мирного вирішення конфлікту.
Також прем'єр навів паралелі з війною США в Іраку, яка, за його словами, спричинила величезну нестабільність у регіоні, порівняно з якою сучасні військові дії можуть мати ще гірші наслідки.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив про намір "припинити всю торгівлю з Іспанією" через її незгоду з американською воєнною операцією проти Ірану.