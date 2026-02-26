Президентка Європарламенту закликає жорсткіше боротися з "тіньовим флотом" росії

Роберта Мецола наголосила, що багато суден досі продовжують діяльність.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола визнала, що країни ЄС продовжують підтримувати війну росії в Україні, купуючи російську нафту та газ. Вона назвала таку ситуацію неприйнятною та додала, що Європа робить замало, щоб зупинити "тіньовий флот" росії.

Про це пише Sky News.

"Нам потрібно більше працювати з "тіньовим флотом", адже багато суден ще слід конфіскувати. Для нас неприпустимо будь-яке, навіть потенційне, джерело грошей для росії, яке дозволяє їй продовжувати війну проти України та Європи, якщо ці кошти надходять прямо чи опосередковано з ЄС", — наголосила Мецола.

Президентка Європейського парламенту пояснила, що ЄС ввів санкції, щоб заборонити купівлю російського газу всередині Євросоюзу, не дозволяючи імпортувати його дешевше через треті країни. Зараз ЄС готує подібні обмеження для нафти в такому ж обсязі.

На запитання про плани щодо конфіскації суден, які входять до «тіньового флоту» росії, Мецола зазначила, що триває значна спільна робота з цим флотом. Однак, вона наголосила, що проблема ще не вирішена, і багато суден досі продовжують діяльність. Мецола додала, що кораблі швидко змінюють прапори та перереєстровуються з однієї юрисдикції в іншу незаконним способом.

"Я вважаю, що ми працюємо непогано, але нам потрібно ще більше зусиль", — сказала президентка Європейського парламенту.