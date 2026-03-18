Президент України та генсек НАТО обговорили Іран і оборонну підтримку

Сторони обговорили ситуацію навколо Ірану та роль росії.

Президент Володимир Зеленський провів у Лондоні зустріч із генсекретарем НАТО Марком Рютте.

В ході розмови, як інформує пресслужба президента, сторони обговорили ситуацію навколо Ірану та роль росії у військовій підтримці іранського режиму.

Зеленський наголосив на необхідності посилювати санкційний тиск на рф, щоб обмежити можливості для фінансування її військової машини.

"Ми дуже вдячні за програму PURL, завдяки якій можемо купувати в Америки ракети для "петріотів". Будемо працювати над залученням нових країн до цієї ініціативи і збільшенням внесків", – наголосив Зеленський.