Словаччина не довіряє новим термінам щодо "Дружби"

У Братиславі заявляють, що обіцянки України вже не раз не справджувалися.

Міністр закордонних справ Юрай Бланар заявив, що Словаччина не довіряє новим термінам України щодо відновлення нафтопроводу "Дружба", оскільки подібні обіцянки вже лунали раніше.

Про це йдеться у заяві МЗС країни.

За його словами, українська сторона повідомила про намір відновити роботу трубопроводу протягом шести тижнів. Водночас Бланар наголосив, що ці строки потребують перевірки.

"Такі терміни вже неодноразово озвучувалися. Тому необхідно направити експертів безпосередньо на місце, щоб оцінити ситуацію і, за потреби, допомогти з ремонтом", - зазначив він.

У МЗС Словаччини також повідомили, що під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюссель було висловлено підтримку запиту Словаччини, Угорщина та Європейська комісія до України щодо надання детальної інформації про стан трубопроводу.

У відомстві додали, що надані Києвом дані наразі вважають недостатніми, а такий підхід - неприйнятним, оскільки він спричиняє спекуляції та не відповідає інтересам Словаччини.

Також днями Київ погодився на підтримку ЄС для ремонту "Дружби".