Словаччина не довіряє новим термінам щодо "Дружби"

18 березня 2026, 15:23
У Братиславі заявляють, що обіцянки України вже не раз не справджувалися.

Міністр закордонних справ Юрай Бланар заявив, що Словаччина не довіряє новим термінам України щодо відновлення нафтопроводу "Дружба", оскільки подібні обіцянки вже лунали раніше.

Про це йдеться у заяві МЗС країни.

За його словами, українська сторона повідомила про намір відновити роботу трубопроводу протягом шести тижнів. Водночас Бланар наголосив, що ці строки потребують перевірки.

"Такі терміни вже неодноразово озвучувалися. Тому необхідно направити експертів безпосередньо на місце, щоб оцінити ситуацію і, за потреби, допомогти з ремонтом", - зазначив він.

У МЗС Словаччини також повідомили, що під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюссель було висловлено підтримку запиту Словаччини, Угорщина та Європейська комісія до України щодо надання детальної інформації про стан трубопроводу.

У відомстві додали, що надані Києвом дані наразі вважають недостатніми, а такий підхід - неприйнятним, оскільки він спричиняє спекуляції та не відповідає інтересам Словаччини.

Також днями Київ погодився на підтримку ЄС для ремонту "Дружби".

 

Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Політика
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Переклад iPress – 18 березня 2026, 10:16
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Політика
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Технології
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 березня 2026, 00:16
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Політика
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Політика
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється