Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Словаччина тимчасово закрила кордон з Україною через масовану атаку рф

13 травня 2026, 20:07
Словаччина тимчасово закрила кордон з Україною через масовану атаку рф
Фото: dt.ua
Сьогодні Закарпатська область зазнала наймасованішої атаки росії з початку повномасштабного вторгнення.

У середу з 15:00 (16:00 за київським часом) Словаччина з міркувань безпеки закрила всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.

Про це повідомило фінансове управління Словаччини. 

"Фінансова адміністрація рекомендує громадянам стежити за актуальною інформацією та дотримуватися вказівок співробітників фінансової адміністрації та поліції. Ми будемо інформувати про подальший розвиток ситуації",  – йдеться у повідомленні.

Згодом у відомстві уточнили, що прикордонні переходи з Україною відкриті приблизно з 17:00 (18:00 за київським часом).

Сьогодні Закарпатська область зазнала наймасованішої атаки росії з початку повномасштабного вторгнення. Через наліт російських "Шахедів" повітряна тривога в області тривала з 14:56 по 17:59. За інформацією військових, під час атаки на територію області залетіло 11 повітряних цілей (БпЛА типу "Шахед", "Герань"). 

Як повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, є прильоти по обʼєктах критичної інфраструктури в кількох районах.

Очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан засудила атаку, а згодом заявила про виклик російського посла ,що стало першим таким випадком за увесь час повномасштабної війни. 

"Уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад на Закарпаття", – заявив Петер Мадяр.

Останні матеріали

Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Політика
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Переклад iPress – 13 травня 2026, 09:14
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Політика
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Переклад iPress – 12 травня 2026, 14:50
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Політика
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Переклад iPress – 12 травня 2026, 00:04
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Cуспільство
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 11 травня 2026, 16:34
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
Спорт
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
11 травня 2026, 16:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється