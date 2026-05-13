Словаччина тимчасово закрила кордон з Україною через масовану атаку рф

У середу з 15:00 (16:00 за київським часом) Словаччина з міркувань безпеки закрила всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.

Про це повідомило фінансове управління Словаччини.

"Фінансова адміністрація рекомендує громадянам стежити за актуальною інформацією та дотримуватися вказівок співробітників фінансової адміністрації та поліції. Ми будемо інформувати про подальший розвиток ситуації", – йдеться у повідомленні.

Згодом у відомстві уточнили, що прикордонні переходи з Україною відкриті приблизно з 17:00 (18:00 за київським часом).

Сьогодні Закарпатська область зазнала наймасованішої атаки росії з початку повномасштабного вторгнення. Через наліт російських "Шахедів" повітряна тривога в області тривала з 14:56 по 17:59. За інформацією військових, під час атаки на територію області залетіло 11 повітряних цілей (БпЛА типу "Шахед", "Герань").

Як повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, є прильоти по обʼєктах критичної інфраструктури в кількох районах.

Очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан засудила атаку, а згодом заявила про виклик російського посла ,що стало першим таким випадком за увесь час повномасштабної війни.

"Уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад на Закарпаття", – заявив Петер Мадяр.