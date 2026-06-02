Виробництво дронів у росії зросло більш ніж удвічі – Bloomberg

Поки танкова промисловість досягає межі, дрони стають головним інструментом ескалації.

Виробництво дронів у росії, включно з пілотованими літаками, у квітні зросло на 117% порівняно з минулим роком.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Федеральної служби статистики рф.

У 2025 році середнє зростання становило 68% у річному вимірі.

Видання пояснює це адаптацією москви до нової реальності війни: поки виробництво танків та бронетехніки досягло межі своїх можливостей, безпілотні системи залишаються однією з небагатьох галузей, здатних до швидкого розширення. Загалом авіаційна промисловість рф за перші чотири місяці року зросла на 78% – на тлі лише 16% зростання в оборонній промисловості загалом та майже 3% падіння цивільного виробництва через санкційний тиск.

путін раніше називав цифру у 1,4 мільйона безпілотників, вироблених у 2024 році. Українська розвідка оцінює плани росії на 2026 рік у 7,3 мільйона FPV-дронів та 7,8 мільйона боєголовок для різних типів БпЛА. Паралельно москва створює нові спеціалізовані війська безпілотних систем.

Дрони обходять багато структурних обмежень економіки: вони значно дешевші за ракети, легше масштабуються та дозволяють залучати жіночу працю в умовах дефіциту робочої сили. За словами старшого наукового співробітника IISS Дугласа Баррі, БпЛА більшої дальності дозволяють москві доповнювати значно менший арсенал крилатих ракет і підтримувати кампанію проти критичної інфраструктури України. Водночас він попереджає, що підтримка нинішніх темпів пусків крилатих та балістичних ракет з часом "цілком може вийти за межі поточних виробничих потужностей росії".

Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі зазначив, що росія довела здатність копіювати українські технологічні інновації та масштабувати їх, хоча досягнення у сфері БпЛА поки що не призвели до вирішального прориву на полі бою.