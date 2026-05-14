Президент Словаччини пообіцяв збільшити поставки боєприпасів для України

14 травня 2026, 08:47
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Країна вже стала одним із головних виробників боєприпасів у НАТО.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна вже стала одним із найбільших виробників снарядів у НАТО, а обсяги поставок Україні надалі зростатимуть.

Про це пише видання Тeraz.

За словами Пеллегріні, йдеться про комерційне виробництво та експорт озброєння словацькими оборонними підприємствами, які вже постачають Україні боєприпаси "мільйонними обсягами". Словаччина також активно інвестує у власний військово-промисловий комплекс, що формує майже 3% ВВП країни, зокрема у виробництво дронів-перехоплювачів у співпраці з місцевими оборонними компаніями та авіаремонтними заводами.

Такі результати виглядають особливо показово на тлі позиції прем'єра Роберта Фіцо, який після приходу до влади у 2023 році заявляв, що уряд не передаватиме Україні зброю з державних запасів і виступав проти військової допомоги Києву. Втім, обмеження не поширювалися на приватні компанії, які продовжили активно продавати Україні артилерійські снаряди, гаубиці та інше озброєння. У результаті експорт словацького озброєння у 2024 році зріс до 1,15 млрд євро, що майже удвічі більше, ніж роком раніше, і приблизно у десять разів перевищує довоєнні показники.

Пеллегріні також визнав, що НАТО стикається з дефіцитом оборонних виробничих потужностей, і навіть за наявності фінансових ресурсів швидко наростити випуск озброєння складно через нестачу підприємств та виробничих ліній.

