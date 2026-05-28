Швеція надасть Україні перші 16 винищувачів Gripen

Швеція надала Україні пакет підтримки на $2,7 млрд.

Швеція передає Україні 16 винищувачів JAS 39 Gripen C/D.

Про це оголосив прем’єр Швеції Ульф Крістерссон на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Мова йде про винищувачі Gripen у модифікаціях C/D, які в Україні раніше називали одними з найбажаніших для посилення своєї авіації. Очікується, що літаки передадуть до початку 2027 року.

Також країни планують контракт на закупку нових літаків, які будуть поставлені до 2030 року.

Сьогодні Україна та Швеція підписали декларацію про поглиблення оборонного співробітництва, а глава уряду Швеції повідомив про надання Україні пакет підтримки в розмірі 2,7 млрд доларів.

28 травня Зеленський прибув до Швеції, щоб обговорити із партнерами новий великий пакет оборони для України. Зеленський зазначив, що наразі також обговорюється важливий крок щодо винищувачів Gripen, що має посилити ефективність української бойової авіації.

Раніше видання Aftonbladet писало, що Швеція планує передати Україні винищувачі Jas 39 Gripen модифікацій C/D. Там нагадали, що торік Україна та Швеція підписали лист про наміри, який може стати основою для майбутньої угоди на 100−150 літаків Gripen. Ці винищувачі адаптовані до роботи з коротких злітних смуг і вирізняються швидким обслуговуванням та сучасним озброєнням.