Глава МЗС Австрії: ЄС потрібен переговірник з росією

28 травня 2026, 13:48
Саме зараз час визначитися з позицією ЄС.

Євросоюз має призначити свого переговірника для контактів з кремлем і водночас посилити тиск на росію, ухваливши жорсткий 21-й пакет санкцій.

Про це заявила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, повідомляє "Укрінформ".

"Йдеться не про діалог замість тиску, а про те, що нам потрібне і те, й інше. Ми маємо бути готовими: або ми сидітимемо за столом і говоритимемо про європейські та австрійські інтереси самі, або це зроблять інші", – заявила вона.

Майнль-Райзінгер зазначила, що Україна за останні тижні та місяці помітно зміцнила свої позиції, а економічний ефект від санкцій у росії стає дедалі відчутнішим. На її думку, саме зараз час визначитися з позицією ЄС.

Міністерка також підкреслила, що безпека в Європі напряму пов'язана з надійністю енергопостачання та захистом громадян від російських кібератак і диверсій, а отже, йдеться не лише про підтримку України, а й про власні інтереси Європи та Австрії.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз наразі не планує призначати окремого представника для можливих мирних переговорів з росією.

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється