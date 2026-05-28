Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС не планує призначати переговірника з росією

28 травня 2026, 13:09
ЄС не планує призначати переговірника з росією
Фото: Укрінформ
Глава європейської дипломатії Кая Каллас та низка країн-членів, зокрема Німеччина, поки не бачать потреби в такому рішенні.

Європейський Союз наразі не планує призначати окремого представника для можливих мирних переговорів з росією.

Про це заявили високопосадовці та дипломати ЄС, повідомляє агентство dpa.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас та низка країн-членів, зокрема Німеччина, поки не бачать потреби в такому рішенні. За словами чиновників, ЄС спершу хоче визначитися зі своєю стратегією – зокрема, які теми планує обговорювати з росією і як може підтримати дипломатичні кроки для завершення війни в Україні.

Натомість у ЄС продовжують готувати нові обмежувальні заходи,  оскільки європейські чиновники не вважають, що путін справді готовий до переговорів. У четвер Єврокомісія та дипломатична служба ЄС мають представити країнам-членам пропозиції щодо 21-го пакета санкцій, спрямованих проти фінансового сектору росії та компаній, пов'язаних з оборонною промисловістю.

Попри відсутність офіційного рішення, в європейських столицях дедалі частіше обговорюють можливих кандидатів на роль переговірника. У кулуарах згадують колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, президента Фінляндії Александра Стубба та колишнього голову ЄЦБ Маріо Драгі.

путін зі свого боку запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, однак ні в Берліні, ні в Брюсселі цю ідею не підтримали. Канцлер Мерц наголосив, що лише самі європейці визначатимуть, хто представлятиме їхню позицію.

переговори з рфЄвросоюзКая Каллас

Останні матеріали

Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Політика
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 08:19
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2026, 12:43
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Політика
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Переклад iPress – 27 травня 2026, 01:37
Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 травня 2026, 07:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється