ЄС не планує призначати переговірника з росією

Європейський Союз наразі не планує призначати окремого представника для можливих мирних переговорів з росією.

Про це заявили високопосадовці та дипломати ЄС, повідомляє агентство dpa.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас та низка країн-членів, зокрема Німеччина, поки не бачать потреби в такому рішенні. За словами чиновників, ЄС спершу хоче визначитися зі своєю стратегією – зокрема, які теми планує обговорювати з росією і як може підтримати дипломатичні кроки для завершення війни в Україні.

Натомість у ЄС продовжують готувати нові обмежувальні заходи, оскільки європейські чиновники не вважають, що путін справді готовий до переговорів. У четвер Єврокомісія та дипломатична служба ЄС мають представити країнам-членам пропозиції щодо 21-го пакета санкцій, спрямованих проти фінансового сектору росії та компаній, пов'язаних з оборонною промисловістю.

Попри відсутність офіційного рішення, в європейських столицях дедалі частіше обговорюють можливих кандидатів на роль переговірника. У кулуарах згадують колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, президента Фінляндії Александра Стубба та колишнього голову ЄЦБ Маріо Драгі.

путін зі свого боку запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, однак ні в Берліні, ні в Брюсселі цю ідею не підтримали. Канцлер Мерц наголосив, що лише самі європейці визначатимуть, хто представлятиме їхню позицію.