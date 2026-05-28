Ісландія знову стала найдорожчою країною світу

28 травня 2026, 14:05
Туризм став головним драйвером зростання ісландської економіки, але водночас обертається проти самої галузі.

Ісландія повернула собі титул найдорожчої країни світу, випередивши Швейцарію за рівнем цін. Востаннє Ісландія очолювала цей рейтинг у 2018 році. Про це свідчать розрахунки місцевої профспілки Viska на основі даних Eurostat та Центрального банку Ісландії.

Про це пише Bloomberg.

Нинішній рівень цін в Ісландії вже на три відсоткових пункти вищий, ніж у Швейцарії. Головною причиною подорожчання економісти називають стрімке відновлення туризму після пандемії. За словами економіста Вільх'ялмура Гільмарссона, туристичний бум підштовхнув вгору ціни на послуги, зарплати та житло.

Окрема проблема – короткострокова оренда через платформи на кшталт Airbnb: туристи дедалі частіше конкурують із місцевими жителями за квартири, що розігріває ринок нерухомості.

Туризм став головним драйвером зростання ісландської економіки, але водночас обертається проти самої галузі. За даними туристичної ради Ісландії, дедалі більше мандрівників відкладають поїздки саме через високі ціни. Економісти застерігають: надмірна залежність від туризму робить країну вразливою до інфляції та економічних коливань, і Ісландії варто розвивати інші сектори.

Цікавий контекст

Ісландія – острівна держава з населенням менш як 380 тисяч осіб, менше ніж у Львові. При цьому щороку країну відвідують від 1,5 до 2 мільйонів туристів – у п'ять разів більше, ніж місцевих жителів. Така диспропорція між кількістю гостей і розміром економіки є однією з найвищих у світі й пояснює, чому туристичний попит так сильно впливає на ціни.

Показово, що Ісландія пережила один із найжорсткіших фінансових крахів в історії під час кризи 2008 року і відновилася багато в чому саме завдяки туризму. Тепер цей самий інструмент відновлення перетворюється на нове економічне випробування.

економікаШвейцаріятуризмісландія

