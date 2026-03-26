ПОЛІТИКА

В Італії міністерка туризму йде у відставку після тиску Мелоні

26 березня 2026, 11:02
В Італії міністерка туризму йде у відставку після тиску Мелоні
Мелоні публічно зажадала відставки Сантанке.

В Італії подала у відставку міністерка туризму Даніела Сантанке майже через добу після того, як прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні зажадала її відставки з метою навести лад у владі після поразки на референдумі.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, ввечері 24 березня Мелоні публічно зажадала відставки Сантанке, щодо якої ведеться розслідування за звинуваченнями у шахрайстві. Вона заперечує будь-які порушення.

Того ж дня також пішли у відставку двоє посадовців Міністерства юстиції, і Мелоні привітала це рішення, закликавши міністерку туризму вчинити "в тому ж дусі інституційної чуйності". 

Сантанке чинила опір цим закликам майже цілий день.

"Я не хочу бути цапом-відбувайлом за поразку, яку, безсумнівно, спричинила не я. Проте я без вагань скажу "я підкоряюся" і зроблю те, про що ви просите", – сказала вона.

Останні матеріали

Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Політика
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Політика
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Переклад iPress – 24 березня 2026, 11:41
