В Італії міністерка туризму йде у відставку після тиску Мелоні

В Італії подала у відставку міністерка туризму Даніела Сантанке майже через добу після того, як прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні зажадала її відставки з метою навести лад у владі після поразки на референдумі.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, ввечері 24 березня Мелоні публічно зажадала відставки Сантанке, щодо якої ведеться розслідування за звинуваченнями у шахрайстві. Вона заперечує будь-які порушення.

Того ж дня також пішли у відставку двоє посадовців Міністерства юстиції, і Мелоні привітала це рішення, закликавши міністерку туризму вчинити "в тому ж дусі інституційної чуйності".

Сантанке чинила опір цим закликам майже цілий день.

"Я не хочу бути цапом-відбувайлом за поразку, яку, безсумнівно, спричинила не я. Проте я без вагань скажу "я підкоряюся" і зроблю те, про що ви просите", – сказала вона.