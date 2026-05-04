Мелоні закликала Європу зміцнювати оборону на тлі можливого виходу США з континенту

04 травня 2026, 21:53
Мелоні закликала Європу зміцнювати оборону на тлі можливого виходу США з континенту
Мелоні також прокоментувала звинувачення з боку США на адресу Італії та Іспанії.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила про необхідність зміцнення обороноздатності Європи після сигналів з боку США про можливе скорочення військової присутності на континенті.

Виступаючи на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані, вона підкреслила, що Європа повинна збільшити свої можливості реагування.

Про це пише CNN.

"Я не можу сказати вам, що станеться. США вже деякий час обговорюють свій вихід з Європи, тому я вважаю, що ми повинні зміцнити нашу безпеку і збільшити наші можливості реагування", – заявила Мелоні.

Приводом для таких заяв стали слова президента США Дональда Трампа про можливе скорочення американських військ в Італії та Іспанії. Мелоні зазначила, що не підтримує такий підхід:

"Це вибір, який залежить не від мене, і я особисто з ним не згодна".

Мелоні також прокоментувала звинувачення з боку США на адресу Італії та Іспанії, які не підтримали американо-ізраїльську кампанію проти Ірану. За її словами, Рим виконує свої зобов'язання: "Я не вважаю деякі зі сказаних про нас слів правдою".

ІталіяІспаніяСШАДональд ТрампДжорджія Мелоні

