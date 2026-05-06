Іран заявив про готовність лише до "справедливої угоди" зі США

Іран і США обмінюються заявами про переговори.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі повідомив 6 травня, що Іран погодиться лише на "справедливу та всеосяжну угоду" в переговорах зі США щодо припинення війни на Близькому Сході, тоді як президент США Дональд Трамп повідомив про "значний прогрес" у цьому процесі.

Про це пише Reuters.

"Ми зробимо все можливе, щоб захистити наші законні права та інтереси на переговорах. Ми погоджуємося лише на справедливу та всеосяжну угоду", – сказав Аракчі в Пекіні після зустрічі з головним дипломатом Китаю Ван Ї.

Водночас Аракчі не дав прямої відповіді на пропозицію Трампа про призупинення операції США з супроводу суден через Ормузьку протоку, яку раніше було озвучено як стимул для досягнення домовленості між сторонами.