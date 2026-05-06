Нафта дешевшає після заяв Трампа про прогрес у переговорах з Іраном

Світові ціни на нафту знижуються на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливу мирну угоду з Іраном.

Про це свідчать дані Oil Price Charts і пише Reuters.

Нафта марки Brent подешевшала на 1,34% – до $108,28 за барель, після падіння на 4% напередодні. Американська West Texas Intermediate втратила 1,57% і торгується на рівні $100,66 за барель.

Ринок реагує на оголошення Трампом тимчасової паузи в операції із супроводу нейтральних суден через Ормузьку протоку, яку президент пояснив прогресом у переговорах з Іраном. Втім, ціни залишаються високими: конкретної угоди досі немає, а відновлення повноцінних поставок потребуватиме часу навіть після її підписання.

Додатковий тиск на ринок чинять дані про скорочення запасів нафти у США – вже третій тиждень поспіль. За інформацією Американського інституту нафти, запаси сирої нафти зменшилися на 8,1 мільйона барелів, бензину – на 6,1 мільйона, дистилятів – на 4,6 мільйона.

Нагадаємо, 30 квітня ціни на нафту злетіли до найвищого рівня з 2022 року після повідомлень про плани США завдати нових ударів по Ірану.