Нафта дешевшає після заяв Трампа про прогрес у переговорах з Іраном

06 травня 2026, 11:18
Ринок реагує на оголошення Трампом тимчасової паузи в операції із супроводу нейтральних суден через Ормузьку протоку.

Світові ціни на нафту знижуються на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливу мирну угоду з Іраном.

Про це свідчать дані Oil Price Charts і пише Reuters.

Нафта марки Brent подешевшала на 1,34% – до $108,28 за барель, після падіння на 4% напередодні. Американська West Texas Intermediate втратила 1,57% і торгується на рівні $100,66 за барель.

Ринок реагує на оголошення Трампом тимчасової паузи в операції із супроводу нейтральних суден через Ормузьку протоку, яку президент пояснив прогресом у переговорах з Іраном. Втім, ціни залишаються високими: конкретної угоди досі немає, а відновлення повноцінних поставок потребуватиме часу навіть після її підписання.

Додатковий тиск на ринок чинять дані про скорочення запасів нафти у США – вже третій тиждень поспіль. За інформацією Американського інституту нафти, запаси сирої нафти зменшилися на 8,1 мільйона барелів, бензину – на 6,1 мільйона, дистилятів – на 4,6 мільйона.

Нагадаємо, 30 квітня ціни на нафту злетіли до найвищого рівня з 2022 року після повідомлень про плани США завдати нових ударів по Ірану.

Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів "м'якого ураження" для ПРО – Фабіян Гоффманн
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється