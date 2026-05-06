Трамп зупинив супровід суден через Ормузьку протоку

"Проєкт Свобода" США оголосили 3 травня.

Президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення операції із супроводу суден через Ормузьку протоку – "Проєкту Свобода". За його словами, рішення ухвалили через "значний прогрес" у переговорах щодо можливої угоди з Іраном та на прохання Пакистану й інших країн. Морська блокада іранських портів при цьому залишається чинною.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Ми домовилися, що хоча блокада залишатиметься в повній силі, "Проєкт Свобода" призупинять на короткий час, щоб побачити, чи можна завершити та підписати угоду", – написав Трамп у Truth Social. Деталей потенційної домовленості, її учасників або тривалості паузи він не уточнив.

"Проєкт Свобода" США оголосили 3 травня – операція передбачала супровід комерційних суден через протоку, яку Іран частково заблокував. Вже 4 травня американські есмінці почали проводити кораблі через ключовий торговельний маршрут. У регіоні досі залишаються заблокованими майже 2 тисячі суден із близько 20 тисячами моряків на борту.

Конфлікт розпочався 28 лютого, коли США та Ізраїль атакували Іран. У відповідь Іран заблокував Ормузьку протоку, через яку раніше проходила майже п'ята частина світового експорту нафти. Відтоді сторони кілька разів оголошували перемир'я і відновлювали ескалацію. 1 травня Трамп повідомив Конгрес, що вважає війну завершеною.