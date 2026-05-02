Трамп заявив Конгресу про завершення бойових дій проти Ірану

02 травня 2026, 09:01
Трамп заявив Конгресу про завершення бойових дій проти Ірану
Попри присутність американських військ у регіоні.

Президент США Дональд Трамп повідомив Конгрес, що бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном, які почалися 28 лютого 2026 року, завершені.

Про це пише Axios із посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону.

У листі до спікера Палати представників Майка Джонсона Трамп зазначив, що із 7 квітня, коли було оголошено перемир’я, між сторонами не відбувалося обміну ударами.

"Бойові дії, що почалися 28 лютого 2026 року, припинені",  написав президент США. Водночас президент не виключив можливості нових військових операцій у майбутньому.

Axios вважає, що така заява має юридичне значення. За законом про військові повноваження, президент США повинен отримати схвалення Конгресу, якщо бойові дії тривають понад 60 днів. Оголошення про їх завершення фактично анулює цей термін.

Напередодні міністр оборони США Піт Гегсет заявляв, що під час перемирʼя 60-денний відлік може призупинятися. Демократи не погодилися з таким підходом, вважаючи, що навіть за відсутності ударів морська блокада Ірану – це форма бойових дій.

Також Сенат США не підтримав резолюцію, яка мала змусити адміністрацію Трампа припинити або погодити з Конгресом військові дії проти Ірану. У Білому домі заявили, що продовжують корегувати розміщення військ у регіоні для реагування на загрози з боку Ірану.

Ще 15 квітня журналістка Fox News Марія Бартіромо після інтервʼю з Трампом заявила, що запитала президента, чи війна завершена. У відповідь Трамп сказав: "Завершена".

