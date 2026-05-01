ЄС назвав нові тарифи США неприйнятними

У блоці також назвали дії США порушенням торговельної угоди.

Підвищення США мит на автомобілі з ЄС до 25% є неприйнятним і суперечить чинній торговельній угоді.

Про це заявив голова комітету Європарламенту з міжнародної торгівлі Бернд Ланге.

За його словами, Євросоюз виконує домовленості, тоді як Вашингтон їх порушує. Ланге назвав дії адміністрації президента США Дональд Трамп непередбачуваними та закликав ЄС зберігати тверду позицію у відповідь.

"Поки ЄС дотримується угоди, американська сторона продовжує її порушувати", – наголосив він.

Йдеться про рамкову торговельну угоду між ЄС і США, укладену в липні 2025 року, яка встановлювала базову тарифну ставку на рівні 15%

Нагадаємо, Трамп оголосив про підвищення мит на європейські автомобілі з 15% до 25%, пояснивши це нібито невиконанням угоди з боку ЄС та прагненням стимулювати виробництво авто у США.