ЄС назвав нові тарифи США неприйнятними

01 травня 2026, 21:29
Фото: atn.ua
У блоці також назвали дії США порушенням торговельної угоди.

Підвищення США мит на автомобілі з ЄС до 25% є неприйнятним і суперечить чинній торговельній угоді. 

Про це заявив голова комітету Європарламенту з міжнародної торгівлі Бернд Ланге.

За його словами, Євросоюз виконує домовленості, тоді як Вашингтон їх порушує. Ланге назвав дії адміністрації президента США Дональд Трамп непередбачуваними та закликав ЄС зберігати тверду позицію у відповідь.

"Поки ЄС дотримується угоди, американська сторона продовжує її порушувати", – наголосив він.

Йдеться про рамкову торговельну угоду між ЄС і США, укладену в липні 2025 року, яка встановлювала базову тарифну ставку на рівні 15%

Нагадаємо, Трамп оголосив про підвищення мит на європейські автомобілі з 15% до 25%, пояснивши це нібито невиконанням угоди з боку ЄС та прагненням стимулювати виробництво авто у США.

 

СШАмитаЄвросоюз

Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
