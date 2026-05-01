Трамп підвищує мита на авто з ЄС до 25%

Нові тарифи він ввів, посилаючись на порушення угоди ЄС.

Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на автомобілі з Європейського Союзу до 25%, попри чинну торговельну угоду, укладену минулого року.

Про це він написав у Truth Social.

За словами Трампа, рішення ухвалене через нібито невиконання Євросоюзом умов домовленостей.

"Європейський Союз не дотримується нашої торговельної угоди… наступного тижня я підвищу мита до 25%", – заявив він.

Водночас президент США уточнив, що нові тарифи не застосовуватимуться до компаній, які виробляють автомобілі та вантажівки безпосередньо на території США.

Попередня ставка мит, погоджена в межах рамкової угоди між ЄС і США, становила 15%.

Йдеться про торговельну домовленість, досягнуту 27 липня 2025 року, яка мала стабілізувати взаємну торгівлю та встановила базовий тариф на рівні 15%.

У відповідь Європейський Союз раніше передбачив механізми захисту, які дозволяють перегляд або призупинення преференцій у разі порушення умов угоди США.

Трам зазначив, що підвищив тарифи на автомобілі з ЄС до 25%, щоб європейські країни швидше будували свої автомобільні заводи на території США.