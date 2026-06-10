Адміністрація Трампа повідомила білоруській опозиції про затримку у звільненні нових політв'язнів

Тихановська каже, що знає причину і не хвилюється, однак майже 870 людей досі залишаються за ґратами.

Адміністрація Трампа повідомила білоруській опозиції у вигнанні про затримку в зусиллях щодо звільнення більшої кількості політичних в'язнів.

Про це заявила лідерка опозиції Світлана Тихановська агентству Reuters.

Її коментарі стали першим публічним визнанням того, що темпи переговорів, які вів посланець Трампа Джон Коул і які переконали лукашенка звільнити понад 400 в'язнів, сповільнилися.

"Наступні звільнення відкладені на деякий час", – повідомила Тихановська, не розкриваючи причини. "Знаючи причину, я не хвилююся. Але це не кінець процесу", – додала вона.

Правозахисна організація "Вясна" заявляє, що у в'язницях залишаються майже 870 осіб, щонайменше 170 з яких є особливо вразливими через вік, хворобу або суворі умови утримання.

Рішення США розпочати переговори з лукашенком стало різким відхиленням від попередньої політики Заходу, який роками вважав його ізгоєм і обкладав санкціями через порушення прав людини та підтримку війни росії проти України.