Білий дім не визнає дедлайн Конгресу щодо Ірану

У Трампа не погоджуються про необхідність завершити війну в Ірані 1 травня відповідно до закону.

Адміністрація президента США Дональда Трампа відкидає позицію частини конгресменів щодо того, що війна проти Ірану має отримати схвалення Конгресу після 60 днів військових дій.

Про це інформує видання Axios.

Згідно із Законом про воєнні повноваження 1973 року, якщо США ведуть бойові дії понад 60 днів без дозволу Конгресу, адміністрація повинна або припинити операцію, або винести питання на голосування. У випадку кампанії проти Ірану цей термін спливає 1 травня.

Однак міністр оборони Піт Гегсет заявив, що така інтерпретація є неправильною, оскільки між США та Іраном триває перемир’я, що, на думку адміністрації, змінює правовий статус операції.

Ця позиція викликала критику з боку частини законодавців обох партій. Сенатор-демократ Тім Кейн наголосив, що навіть за умов перемир’я військові дії фактично продовжуються, зокрема через блокадні та силові операції.

Водночас окремі республіканці припускають, що Білий дім може офіційно повідомити Конгрес про свою інтерпретацію закону та подальші кроки щодо продовження операції.