Білий дім не визнає дедлайн Конгресу щодо Ірану

01 травня 2026, 20:21
У Трампа не погоджуються про необхідність завершити війну в Ірані 1 травня відповідно до закону.

Адміністрація президента США Дональда Трампа відкидає позицію частини конгресменів щодо того, що війна проти Ірану має отримати схвалення Конгресу після 60 днів військових дій. 

Згідно із Законом про воєнні повноваження 1973 року, якщо США ведуть бойові дії понад 60 днів без дозволу Конгресу, адміністрація повинна або припинити операцію, або винести питання на голосування. У випадку кампанії проти Ірану цей термін спливає 1 травня.

Однак міністр оборони Піт Гегсет заявив, що така інтерпретація є неправильною, оскільки між США та Іраном триває перемир’я, що, на думку адміністрації, змінює правовий статус операції.

Ця позиція викликала критику з боку частини законодавців обох партій. Сенатор-демократ Тім Кейн наголосив, що навіть за умов перемир’я військові дії фактично продовжуються, зокрема через блокадні та силові операції.

Водночас окремі республіканці припускають, що Білий дім може офіційно повідомити Конгрес про свою інтерпретацію закону та подальші кроки щодо продовження операції.

 

Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
