Київ досі не отримав пропозицій від москви про перемир’я на 9 травня

Наразі це просто інформаційна маніпуляція уряду рф.

Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій від росії щодо перемир’я на 9 травня.

Про це оголосив глава МЗС Андрій Сибіга.

За його словами, заяви москви про можливе припинення вогню є радше інформаційною маніпуляцією.

"Це спроба продемонструвати конструктивність, зокрема перед США", – зазначив міністр.

Сибіга підкреслив, що Україна залишається відданою мирним зусиллям і неодноразово заявляла про готовність до припинення вогню, але на умовах, які можуть забезпечити тривалий мир.

"Це чергова маніпуляція. Це чергове намагання росіян, знаєте, сподобатись американцям передусім, показати якийсь елемент конструктивізму. Президент України чітко сказав, що на сьогодні українська сторона жодних пропозицій від них не отримувала, але ми віддані мирним зусиллям. Україна віддана мирним зусиллям", – додав міністр.

У відомстві також вважають, що заяви кремля про перемир’я мають ознаки дипломатичного маневру та орієнтовані як на зовнішню, так і на внутрішню аудиторію.

Нагажаємо, що днями путін у телефонній розмові з Трампом запропонував оголосити перемир’я на "період Дня перемоги".