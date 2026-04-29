ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal

Об'єднані Арабські Емірати виходять з ОПЕК і ОПЕК+, дистанціюючись від арабського блоку на чолі із Саудівською Аравією та тісніше зближуючись зі США. Як зауважує американська Wall Street Journal, рішення ОАЕ, ухвалене на тлі війни в Ірані та закриття Ормузької протоки, позбавляє картель 13% потужностей і ставить під питання саме його існування. Звільнившись від квот, ОАЕ зможуть агресивно нарощувати видобуток та інвестувати в обхідні трубопроводи.

Об'єднані Арабські Емірати заявили про вихід з ОПЕК, завдавши важкого удару нафтовому картелю в той час, коли війна в Ірані сплутала альянси та інвестиційні пріоритети серед найбільших світових нафтовидобувників, пише американська Wall Street Journal.

Раптовий вихід третього за обсягами видобутку учасника ОПЕК додатково послаблює картель, який, попри те, що видобуває до чотирьох з кожних десяти барелів нафти у світі, страждає від внутрішньої розрізненості та зростання американського нафтовидобутку.

Як зазначає WSJ, війна в Ірані посилила тиск, загостривши суперечності між арабськими країнами в ядрі групи та закривши Ормузьку протоку, через яку найбільші виробники картелю експортують більшу частину своєї нафти. Це позбавило організацію можливості впливати на ринок під час найбільшого шоку постачання.

ОАЕ перебувають у відносно привілейованому становищі, маючи змогу обходити блокаду в Ормузькій протоці, спрямовуючи понад половину свого нафтового експорту через територію країни. Вихід з ОПЕК надасть їм більше свободи для інвестицій у нарощування видобутку та адаптацію до невизначеного майбутнього цього водного шляху.

WSJ зауважує, що останніми роками ОАЕ просили дозволу видобувати більше нафти в межах квот ОПЕК. Емірати дедалі менше схильні йти на компроміси, оскільки їхні відносини із Саудівською Аравією – важковаговиком ОПЕК, сусідом і часом військовим партнером – зіпсувалися через суперництво за регіональне лідерство. Вийшовши з організації, ОАЕ послаблюють зв'язки з картелем на чолі з арабськими країнами і тісніше зближуються зі США.

"Рішення вийти з ОПЕК є частиною ширшого курсу ОАЕ на власний шлях у питаннях альянсів", – пояснив декан Дипломатичної академії імені Анвара Гаргаша в Абу-Дабі, яка має тісні зв'язки з еміратським урядом, Ерік Альтер.

ОАЕ повідомили, що також вийдуть з ОПЕК+ (групи великих нафтовидобувних країн, до якої входить росія) і поступово нарощуватимуть видобуток після цього.

"Вихід ОАЕ усуває одну з ключових опор, що забезпечували здатність ОПЕК керувати ринком", – зазначив керівник напрямку геополітичного аналізу в консалтинговій фірмі Rystad Energy і колишній аналітик попиту на енергоносії в ОПЕК Хорхе Леон. "Втрата учасника з потужністю 4,8 мільйона барелів на день і амбіціями нарощувати видобуток – це справжній важіль, який вислизає з рук групи", – додав він.

Як зазначає WSJ, делегати ОПЕК з країн Перської затоки попереджали, що вихід ОАЕ не лише послабить здатність організації керувати ринком, а й може спричинити нові виходи, оскільки кілька учасників висловлювали невдоволення домінуванням Саудівської Аравії в групі.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, цей вихід забирає 13% видобувних потужностей ОПЕК, що шкодить можливостям організації керувати ринком. Поряд із Саудівською Аравією, ОАЕ – один з небагатьох учасників із суттєвими резервними потужностями, за допомогою яких група здійснює вплив на ринок і реагує на шоки постачання.

Втім, як зазначає WSJ, нафта марки Brent, міжнародний еталон, майже не відреагувала на повідомлення – ціна трималася трохи вище 104 доларів за барель.

"Хоча короткострокова волатильність, зокрема перебої в Перській затоці та Ормузькій протоці, продовжує впливати на динаміку постачання, базові тенденції вказують на стійке зростання глобального попиту на енергоносії в середньостроковій і довгостроковій перспективі", – заявили в ОАЕ.

Після появи американської сланцевої нафти здатність ОПЕК впливати на ринки видавалася значно послабленою. Картель об'єднався з росією, наростивши частку ринку і цінову владу. Останніми тижнями виробники ОПЕК у приватних розмовах нарікали, що атаки Ірану в Ормузькій протоці позбавили їх позиції головного гравця, що визначає коливання нафтового ринку.

ОАЕ зазнали найбільшого удару від іранських атак у відповідь під час війни. Іран випустив по країні понад 2 800 безпілотників і ракет – значно більше, ніж по будь-якій іншій країні Перської затоки чи навіть по Ізраїлю.

Відомі еміратські діячі голосно нарікали: попри те, що США і навіть Ізраїль допомагали з обороною, внесок арабських країн був неоднозначним.

Війна з Іраном "імовірно, посилила в Абу-Дабі переконання, що наявні відносини не довели своєї цінності в часи кризи", – зазначив експерт з Перської затоки та науковий співробітник Інституту Бейкера при Університеті Райса Крістіан Коутс Ульріксен.

Війна також похитнула економічну модель ОАЕ, побудовану на репутації країни як оази в небезпечному регіоні. Доходи від туризму різко впали під час війни, яка порушила авіасполучення і спонукала багатьох іноземців виїхати з країни, що підвищило значення нафтових надходжень.

Звільнившись від жорстких квот ОПЕК, ОАЕ отримують гнучкість, щоб агресивно нарощувати видобуток нафти на власних умовах. Емірати – один з найдешевших у світі виробників нафти, і їхній уряд може збалансувати бюджет за нижчої ціни на нафту, ніж більшість сусідів у Перській затоці.

WSJ зауважує, що незалежність ОАЕ також дозволяє країні спрямувати капітал на захист своїх експортних маршрутів – насамперед через значні інвестиції в наземні трубопроводи, які дають змогу обходити Ормузьку протоку і забезпечувати безперебійне постачання сирої нафти на світові ринки попри блокаду морських шляхів та іранські загрози.

ОАЕ мають видобувні потужності 4,8 мільйона барелів на день, а наразі квота ОПЕК дозволяє їм видобувати близько 3,4 мільйона барелів на день. Поза межами групи країна матиме і стимул, і можливість збільшити видобуток.

За словами WSJ, ОАЕ роками активно інвестували в розширення потужностей через Abu Dhabi National Oil Co., а їхня нафта порівняно дешева у видобутку, зазначив керівник напрямку досліджень сировинних товарів у Société Générale Майкл Гей.

Хоча війна прискорила вихід ОАЕ з картелю, делегати ОПЕК зазначають, що Емірати віддалялися від групи вже давно. Їхній вихід – перший випадок, коли картель залишає великий виробник. Досі з організації виходили лише менші виробники нафти – Катар, Ангола чи Еквадор.

"Це найболючіший удар за всю історію", – пояснив старший аналітик з нафти в компанії Kpler Хомаюн Фалакшахі, що збирає дані про сировинні ринки. "Це порушує питання про те, чи зможе ОПЕК узагалі вижити", – підкреслив аналітик.

Джерело: Wall Street Journal