Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal

Американське впливове видання Wall Street Journal вважає, що 7 квітня увійде в історію як день, коли світ завмер в очікуванні: чи справді Трамп готовий знищити цілу цивілізацію. Поки години спливали, світові лідери, союзники та фінансові ринки гарячково намагалися зрозуміти, чи є ця погроза блефом, чи прелюдією до катастрофи. Зрештою, менш ніж за півтори години до дедлайну Трамп відступив, погодившись на двотижневе припинення вогню в обмін на відкриття Ормузької протоки. WSJ ретельно відстежило хронологію подій.

Опублікувавши, що ціла цивілізація загине, якщо угоду не буде укладено, президент спровокував у всьому світі гарячкові здогади щодо своїх справжніх намірів, пише Wall Street Journal.

О 8:06 ранку у вівторок президент Трамп висунув найдраматичніший ультиматум за час свого президентства: якщо Іран не укладе угоду впродовж наступних 12 годин, "ціла цивілізація загине сьогодні вночі, і її вже ніколи не вдасться повернути".

Як зазначає WSJ, навіть для президента, який давно покладається на максималістські погрози, цей допис із 85 слів був вражаючим. Він пролунав від Овального кабінету до іноземних посольств і корпоративних офісів, запустивши зворотний відлік до встановленого Трампом дедлайну о 20:00 та гарячкову глобальну гру в здогадки про те, на що готовий наймогутніший чоловік світу.

Менш ніж за дев'яносто хвилин до свого дедлайну, зауважує видання, Трамп відступив, написавши в соцмережі, що погодився на двотижневе припинення вогню з Іраном і призупинить можливі удари за умови негайного відкриття Ормузької протоки.

Упродовж кількох днів Трамп попереджав, що бомбитиме іранські мости, електростанції та іншу цивільну інфраструктуру, наполягаючи, що народ країни "буде готовий страждати заради свободи". Схоже, зазначає WSJ, погрожуючи знищити країну з населенням 93 мільйони людей, він водночас, здавалося, залишав двері відчиненими для угоди, яка дала б змогу відвернути катастрофічні удари.

"Хто знає? – написав він у вівторок вранці. – Ми дізнаємося сьогодні вночі, в один із найважливіших моментів у довгій і складній історії світу".

Поки години спливали, зауважує WSJ, Трампа закликали відступити всі – від Папи Лева до актора Бена Стіллера. Посадовці адміністрації приймали телефонні дзвінки від керівників компаній і політичних союзників, які намагалися зрозуміти, чи є погроза Трампа блефом, чи прелюдією до ескалації.

Європейські посадовці зібралися на телефонну розмову і здебільшого переконали себе, що Трамп відступить. На Волл-стріт трейдери та керівники поставилися до цього дня так само, як і до інших дедлайнів Трампа, які наставали й минали: як до переговорного прийому, який, на їхню думку, найімовірніше мине без катастрофи.

Пошуки шляху до відступу

Як зазначає WSJ, допис Трампа в соцмережі запалав у групових чатах по всьому світу і спричинив метушливі спроби союзників США та посередників знайти шлях до відступу або виграти більше часу.

Пост Трампа у Truth Social від 7 квітня: Ціла цивілізація загине сьогодні вночі, і її вже ніколи не вдасться повернути. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде. Проте тепер, коли ми маємо повну і цілковиту зміну режиму, де панують інші, розумніші й менш радикалізовані уми, можливо, може статися щось революційно чудове, ХТО ЗНАЄ? Ми дізнаємося сьогодні вночі, в один із найважливіших моментів у довгій і складній історії Світу. 47 років здирництва, корупції та смерті зрештою закінчаться. Боже, благослови великий народ Ірану!

Коли його погроза почала ширитися в Ірані, зазначає WSJ, багато жителів готувалися до відключення електрики й газу та сперечалися, чи безпечніше залишитися в місті, чи виїхати в сільську місцевість. Дехто дістав старі туристичні пальники та знову наповнив каністри паливом. "Коли біль стає досить глибоким, страх зникає", – розповіла 42-річна іранка, згадуючи пʼять тижнів війни та роки репресій і економічної кризи в країні.

За словами посадовців однієї з арабських держав, менш ніж через 30 хвилин після допису Трампа іранські посадовці повідомили Єгипту, що Тегеран припинив прямі контакти з американськими перемовниками. Представники кількох арабських урядів попередили, що погроза президента, ймовірно, матиме для іранського Корпусу вартових ісламської революції протилежний ефект, адже той дав зрозуміти, що занурить регіон у темряву, якщо іранську інфраструктуру буде атаковано.

Допис Трампа став головною новиною в Ізраїлі саме тоді, коли люди там готувалися до завершення Песаха. Колишній премʼєр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт прочитав повідомлення незадовго до того, як у центральній частині Ізраїлю пролунали сирени, що попереджали про загрозу іранського ракетного удару, і змусили його спуститися до бомбосховища у власному будинку. "Я схильний не сприймати заяву президента Трампа буквально, – сказав Ольмерт із укриття. – Хочу вірити, що він мав на увазі: ми знищимо режим. Я не думаю, що ми можемо прийняти будь-яке знищення – повне чи часткове – іранської цивілізації".

Як розповідає WSJ, о 9:00 міністр оборони Піт Гегсет і голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн підключилися до щоденної захищеної відеоконференції з командувачем Центрального командування США адміралом Бредом Купером. За словами двох американських посадовців, Купер і військові планувальники в Пентагоні готувалися до можливих ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану. Військові планувальники дістали наявні списки цілей, які вже були розглянуті й схвалені військовими юристами.

Посадовці заявили, що список цілей був набагато коротшим, ніж погроза Трампа про те, що "кожна електростанція в Ірані вийде з ладу, палатиме, вибухатиме". Кожна ціль була юридично допустимою, сказали посадовці, оскільки мала чіткий зв'язок із військовими та силовими структурами Ірану і не завдала б надмірної шкоди цивільному населенню. Уночі американські військові завдали ударів більш ніж по 50 цілях на острові Харк, але не били по нафтовій інфраструктурі, за словами американських посадовців.

"Увесь департамент діє за вказівкою президента і беззастережно виконає поставлені ним військові завдання", – заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

"Ми побачимо, що король голий"

Погроза Трампа, наголошує WSJ, спричинила схожі дискусії серед його союзників та інфлюенсерів, які люто спекулювали в прямому етері та подкастах. "Він намагається звучати загрозливо і божевільно", – заявив в інтервʼю Wall Street Journal Тім Пул (він отримував фінансування від росіян – iPress), інфлюенсер із понад двома мільйонами підписників. "Якщо Трамп не доведе справу до кінця, ми побачимо, що король голий... Це буде його остання ставка", – заявив він у відео, записаному для своїх підписників.

Як зазначає WSJ, генеральний секретар НАТО Марк Рютте летів до Вашингтона, коли Трамп опублікував свій допис у соцмережі. У середу він мав зустрітися з Трампом, Гегсетом і держсекретарем Марко Рубіо. Деякі європейські посадовці зібралися на дзвінок, щоб обговорити наслідки президентської погрози. За словами двох учасників цієї розмови, консенсус полягав у тому, що Трамп відступить.

У Будапешті віцепрезидент Джей Ді Венс вийшов на сцену разом із главою уряду Угорщини Віктором Орбаном. "Сподіваюся, вони виявляться розумними", – сказав Венс про іранців. "Президент установив дедлайн приблизно за 12 годин від цього моменту у США. Ми це зʼясуємо, але до того часу буде багато переговорів", – зазначив Венс.

О 10:30 ведучий Fox News Брет Баєр вийшов в ефір із повідомленням від президента. За його словами, Трамп сказав йому, що "20:00 настане", додавши: "Якщо ми дійдемо до цього моменту, буде атака, подібної до якої вони не бачили".

Поки стрілка годинника наближалася до встановленого ним самим дедлайну, зазначає WSJ, Трамп, здавалося, вагався між дипломатією в останню хвилину, яка могла б відвернути серйозну ескалацію, і більш буденними заняттями. Вранці він долучився телефоном до мітингу на спортивній арені в Будапешті, головною зіркою якого був Венс, який продемонстрував свій мобільний телефон на сцені перед тисячами прихильників Орбана. Він провів зустрічі з техноінвестором Девідом Саксом і посадовцями Міністерства юстиції в Білому домі. Він також опублікував понад два десятки дописів у Truth Social на підтримку кандидатів на виборах до законодавчого органу штату Індіана.

Усередині адміністрації Трампа, наголошує WSJ, деякі посадовці приватно висловлювали занепокоєння через президентську погрозу. Один із посадовців Білого дому назвав допис Трампа тривожним, додавши, що зосередженість президента на зовнішній політиці відволікає від внутрішніх пріоритетів, які могли б забезпечити йому підтримку громадськості. Інші високопосадовці адміністрації та союзники Трампа заявили, що сприймають допис у Truth Social як переговорний прийом.

Ланцюжки текстових повідомлень, у яких брали участь керівники технологічних компаній та інвестори, за словами WSJ, переповнилися занепокоєнням через потенційно дестабілізувальний ефект президентських погроз після п'яти тижнів війни, які підняли ціни на нафту й струсонули світову економіку, сказали люди, які брали участь у цих переписках.

Суверенні фонди добробуту в країнах Перської затоки, кілька з яких Іран бомбив останніми тижнями, були великими інвесторами в революцію штучного інтелекту, яка підживлювала і технологічний сектор, і економічне зростання США під час другого терміну Трампа. Люди, які спілкувалися з керівниками цих фондів, кажуть: якби їм довелося більше вкладати в оборону, вони не змогли б інвестувати стільки в американський бум штучного інтелекту.

WSJ зауважує, що на Волл-стріт трейдери не поспішали ризикувати, коли Трамп так часто змінював курс, і хоча багато хто очікував, що він таки завдасть удару, небагато хто ставив на те, що найреалістичнішим сценарієм буде масштабне руйнування.

Citigroup змінив протоколи так само, як робить це під час президентських виборів, зокрема призупинив будь-які дрібні оновлення коду в торговельних інструментах чи будь-що інше, що могло б уповільнити роботу, сказали люди, обізнані з питанням.

"Голова йде обертом", – заявив Пітер Буквар, директор з інвестицій OnePoint BFG Wealth Partners. "Одне око – на екранах ринку, інше – на сторінці Трампа у Truth Social", – додав він.

Заступник голови Carlyle Джеймс Ставрідіс, відставний адмірал ВМС США, провів для керівників внутрішній брифінг, на якому сказав, що, на його думку, шанси на припинення вогню в найближчі кілька тижнів становлять близько 65 %, оскільки обидві сторони зацікавлені в переговорах. Але він застеріг, що існує 35 % ймовірності подальшого конфлікту, нової ескалації з обох боків і того, що Ормузька протока залишиться закритою.

Колишній радник Трампа Браян Ланза, який нині працює корпоративним консультантом, отримав хвилю запитів від клієнтів, зокрема керівників в енергетичному та фінансовому секторах, після того, як з’явився допис Трампа. Ланза відповідав на запити під час відпустки на островах Теркс і Кайкос, закликаючи до спокою і стверджуючи, що Трамп не реалізує свою погрозу.

Поки день минав, зауважує WSJ, погроза Трампа викликала реакцію з усіх боків. "Зупиніть ескалацію. Припиніть війну зараз. Ніхто цього не хоче", – написав актор Бен Стіллер. Папа Лев, який критикував війну США проти Ірану, назвав погрози Трампа "абсолютно неприйнятними".

Остання спроба дотиснути угоду

Ближче до середини дня, за відсутності значного прогресу, деякі європейські посадовці висловилися публічно. "Цивілізації не стирають", – заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтервʼю місцевому телебаченню.

Премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, одна з найближчих європейських союзниць Трампа, також виступила з рідкісною критикою. "Вкрай важливо чітко розрізняти відповідальність режиму і долю мільйонів звичайних громадян, – заявила вона. – Цивільне населення Ірану не може і не повинне платити за гріхи своїх лідерів".

Це повідомлення пролунало й на Капітолійському пагорбі. Було б "величезною помилкою", якби Трамп ударив по цивільних цілях, заявив союзник Трампа сенатор Рон Джонсон (республіканець, Вісконсин), додавши, що сподівається, що Трамп намагається "використати свою непередбачуваність" аби укласти угоду. Десятки демократів закликали усунути Трампа з посади, застосувавши 25-ту поправку або інші механізми.

Невдовзі після цього, зауважує WSJ, з'явилися перші сигнали, що дедлайн Трампа може посунутися, оскільки союзники США домагалися більшого часу для дипломатії. Невдовзі після 15:00 премʼєр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф публічно закликав Трампа продовжити свій ультиматум на два тижні і підтримати припинення вогню між США та Іраном, своєю чергою закликавши Тегеран на той самий період відкрити Ормузьку протоку як жест доброї волі.

"Президент поінформований про цю пропозицію, і відповідь надійде", – заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у відповідь на звернення Пакистану. Пізніше Трамп сказав Fox News, що США ведуть "гарячі переговори", щоб досягти угоди з Іраном. Як зазначає WSJ, президент провів більшу частину дня, усамітнившись в Овальному кабінеті з ключовими радниками, приймаючи дзвінки й вислуховуючи аргументи за і проти цієї пропозиції.О 18:32 Трамп оголосив у Truth Social, що утримається від запланованих ударів. "[З]а умови, що Ісламська Республіка Іран погодиться на повне, негайне і безпечне відкриття Ормузької протоки, я погоджуюся призупинити бомбардування та атаки на Іран на два тижні", – написав він.

Пост Трампа у Truth Social від 7 квітня: На підставі розмов із прем'єр-міністром Пакистану Шехбазом Шаріфом і фельдмаршалом Асімом Муніром, під час яких вони попросили мене утриматися від застосування руйнівної сили, яку планувалося спрямувати цієї ночі проти Ірану, а також за умови ПОВНОГО, НЕГАЙНОГО і БЕЗПЕЧНОГО ВІДКРИТТЯ Ормузької протоки Ісламською Республікою Іран, я погоджуюся призупинити бомбардування та атаку на Іран на період у два тижні. Це буде подвійний бік припинення вогню! Причина цього полягає в тому, що ми вже досягли й перевиконали всі військові цілі та дуже просунулися до остаточної Угоди щодо довготривалого МИРУ з Іраном і МИРУ на Близькому Сході. Ми отримали від Ірану 10 пунктів пропозицій, і я вважаю, що це придатна основа для переговорів. Майже всі різні пункти попередніх суперечностей між Сполученими Штатами та Іраном були погоджені, але двотижневий період дасть змогу остаточно завершити й оформити Угоду. Від імені Сполучених Штатів Америки, як Президент, а також представляючи країни Близького Сходу, я вважаю честю, що ця довготривала проблема наближається до розв'язання. Дякую за увагу до цього питання!

Деякі американські посадовці заявили, що побоюються: Іран не повністю виконає вимоги Трампа, що потенційно знову поставить і Вашингтон, і Тегеран на межу за два тижні.

Джерело: Wall Street Journal