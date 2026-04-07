російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл

Дональд Гілл підготував серію матеріалів про стан російської ППО у 2026 році. У першій частині він розповідає про структуру та засоби російської ППО загалом. Він зазначає, що Україна ефективно уражає передній край російської ППО за допомогою різних засобів.

Вступ Тома Купера. Постійні читачі цього блогу звикли, що я обговорюю теми такого штибу (наприклад, останнім часом у серії матеріалів "Повітряна війна. Як це працює"). Цього разу це робитиме Дональд Гілл, і це, на мою думку, чудово не лише тому, що мені зараз бракує часу, щоб ще більше висвітлювати цю тему, або тому, що з'явилися нові виразні зміни, а й тому, що Дональд Гілл робить це інакше: у спосіб, який, на мою думку, водночас є інакшим, простішим і краще підкріпленим дуже вдалими ілюстраціями.

...і ще й "дуже вчасно", адже українська кампанія далекобійних ударів по росії набирає обертів (як і російська кампанія масованих ударів ударними БпЛА по Україні). Ба більше, агресивна війна США, Ізраїлю та ОАЕ проти Ірану призвела до кампанії, у якій протиповітряна оборона відіграє важливу роль, або виявляється неспроможною її відіграти, і, як ми бачили торік, те саме стосується і будь-якого іншого потенційного конфлікту, наприклад між Індією та Пакистаном, а також таких "незначних і забутих" конфліктів, як конфлікт між Камбоджею та Таїландом.

російська ППО

У війні на виснаження армії намагаються знесилити одна одну, тоді як держави намагаються підтримувати свої армії людьми та технікою. Якщо одна зі сторін вичерпає людей та/або техніку раніше за іншу, її армія зазнає краху.

Далекобійні удари дронами та ракетами спрямовані на зниження виробничих можливостей одна одної. росія успішно атакувала українські заводи, але частина виробництва укріплена або захищена системами об'єктової ППО. Частина виробництва децентралізована й здійснюється в багатьох різних місцях, тож одна атака не знищить усе виробництво. І коли окремі заводи руйнують, їх відбудовують за кілька тижнів. Значну частину української енергогенерації та багато підстанцій знищено, але достатню спроможність передачі збережено, щоб країна функціонувала, а Україна додатково забезпечується зовнішніми джерелами енергії. Українську економіку також підтримують європейські партнери, і в підсумку військове виробництво України неухильно зростає, тоді як нестача європейської техніки нині компенсується спільним військовим виробництвом.

російське військово-промислове виробництво також зросло з 2022 року, але на нього витрачають більше грошей, ніж воно приносить. росія підготувалася до функціонування в умовах часткової економічної ізоляції, але з часом дефіцитне фінансування дедалі сильніше б'є по економіці. росія не має такого рівня підтримки союзників, але держави все ще купують її експорт – насамперед нафту. Експорт до Китаю (129 млрд дол. у 2023 році), Індії (66 млрд дол. у 2023 році), Туреччини (31 млрд дол. у 2023 році) та інших країн (ЄС, Бразилія) частково зменшив економічну ізоляцію росії. росія також залежить від інших держав у постачанні машин та електроніки для виробництва військового обладнання і створила надійні непрямі способи їх придбання. російська економіка може функціонувати, але з часом їй дедалі важче це робити.

У росії є проблема з людськими ресурсами. Існує дефіцит робочої сили, що впливає на економіку. Крім того, уже давно вона втрачає стільки ж людей, скільки мобілізує, а в останні чотири місяці – втрачає більше людей, ніж набирає. Вона може обрати варіант поповнення армії за рахунок призову, але це має політичну ціну й посилить дефіцит робочої сили. Проблему людських ресурсів можна стримувати, але з часом робити це дедалі важче.

росія також дедалі менше здатна захищати свої заводи та експортну інфраструктуру нафти й газу.

Скорочення енергетичного експорту прискорить занепад економіки, що ще більше ускладнить її функціонування.

Скорочення військового виробництва дедалі більше ускладнюватиме для росії ведення війни, що призведе до зростання бойових втрат. Це ще більше ускладнить управління кадровим дефіцитом.

російські системи ППО у вигляді радарів, командних пунктів, ракет і гармат, а також засобів РЕБ мають захищати заводи та інфраструктуру від українських дронів і ракет. ППО не справляється, а темпи збоїв прискорюються. За підтримки союзників Україна просуває цей процес, і немає жодних ознак того, що росія може це зупинити.

Організація та можливості

Система С-300/400 є основою російської ППО. Типова батарея складається з оглядового радара раннього виявлення, який виявляє літаки, радара наведення, який передає дані ракетам, і восьми пускових установок. Дивізіон має шість батарей, додатковий оглядовий радар і командну машину, а полк або бригада ППО мали б 4-6 дивізіонів.

Системи С-300/400/500 діють подібним чином. Типова версія С-300 має дальність 150-200 км. С-300В, С-300ВМ і С-400 мають дальність 400 км. Рідкісна (фактично єдина наявна) система С-500 має дальність 500-600 км.

До 2022 року в кожному військовому окрузі була одна бригада С-300/400, що забезпечувала далекобійну висотну оборону. До кожної загальновійськової армії було приписано бригаду систем "Бук". Системи "Тор" розміщувалися на рівні дивізій, а машини "Стріла" і "Тунгуска" та ПЗРК забезпечували ППО тактичних підрозділів. Системи "Панцир" забезпечували об'єктову оборону стратегічних об'єктів і ракетних батарей.

Відтоді ця формальна організаційна структура деградувала й перетворилася на географічне розгортання систем залежно від загрози з боку України та наявності систем. Зенітно-ракетні бригади тепер складаються із суміші систем великої, середньої та малої дальності, причому на кожну армію припадає одна бригада. Дивізії можуть мати один зенітно-ракетний дивізіон зі змішаними компонентами середньої та малої дальності.Залежно від моделі, "Бук" має дальність 45-70 км і може уражати цілі на висоті до 35 км. "Тор" – старіша система, яку постійно модернізували. Вона має дальність 16 км і висотну стелю 10 км. "Панцир" має дальність ураження ракетами 20-30 км при висотній стелі 18 км залежно від моделі. Він також має спарені 30-мм гармати з дальністю 4 км. Системи "Панцир", "Бук" і "Тор" створювалися для ураження літаків і ракет. Вони ефективні проти більших далекобійних дронів, але всі три системи мають труднощі з виявленням і ураженням малих FPV-дронів або квадрокоптерів.

Ліворуч – радар виявлення цілей комплексу "Бук" (TAR), транспортно-пускова установка з радаром (TELAR) та транспортно-пускова установка (TEL). У центрі – TLAR комплексу "Тор". Праворуч – "Панцир-С2", встановлений на вантажівці.

"Тунгуска" має спарені 30-мм гармати з дальністю 4 км і 8 ракет із дальністю 8 км. "Оса" більше не виробляється, але її ракети мають дальність 10 км. Ракета "Стріли" має дальність 5 км і також більше не виробляється. Ці системи створювалися для ураження літаків і ракет. Для ураження малих дронів "Тунгусці" потрібні тисячі гарматних пострілів, а ракети "Стріли" з тепловим самонаведенням не можуть виявити низьку теплову сигнатуру малих дронів. "Оса" ефективна проти розвідувальних дронів і більших дронів-бомбардувальників, але вразлива до РЕБ і FPV-дронів.

Системи ближньої дії ППО "Тунгуска", "Оса" і "Стріла".

Українські далекобійні дрони та крилаті ракети, які атакують заводи та інфраструктуру в росії, можуть бути збиті будь-якими російськими засобами ППО майже на будь-якій дальності. Вони достатньо великі, щоб їх можна було виявити й супроводжувати радарами та уражати ракетами або гарматами.

Система "Панцир-С" із кліткою для захисту від FPV-дронів.

Атаки на російську ППО на передньому краї

Перші удари по російських підрозділах ППО завдавали по цілях, коли для цього з'являлася нагода. Щойно їх виявляли, по них били артилерією, HIMARS, ATACMS і дронами. Але удари по російській промисловості почалися рано. Перша далекобійна атака дроном відбулася в червні 2022 року, коли нафтопереробний завод одразу за кордоном у Ростові був атакований і пошкоджений модифікованим комерційним дроном. У липні 2022 року українські дрони атакували штаб флоту в Севастополі, а радар у Запоріжжі було знищено. Після того, як концепція далекобійних ударів дронами довела свою ефективність, Україна почала систематично знищувати російську ППО, щоб підтримати ці наступальні дії.

ППО є найефективнішою тоді, коли вона щільна і системи взаємно підтримують одна одну. Один радар може виявити літак, якого інший не бачить через дальність, рельєф, висоту, перешкоди чи інші чинники. Одна ракета або гармата може вести вогонь по літаку, по якому інша система озброєння стріляти не може. Якщо літаків кілька, одна система озброєння може бути нездатною уразити їх усіх. Коли є кілька систем ППО з перекривними можливостями виявлення та ураження, вони можуть забезпечувати взаємний захист і уражати більше ворожих літаків, що пролітають через їхній район дії.

Передові засоби ППО є найуразливішими, тому що по них можуть бити звичайна артилерія, реактивна артилерія та FPV-дрони. Системи ППО, як російські, так і західні, створювалися для ураження великих дронів, гелікоптерів і літаків. Вони мають труднощі з виявленням і ураженням FPV-дронів через їхню малу радіолокаційну помітність, низьку теплову сигнатуру та здатність використовувати рельєф для маскування руху. Саме тому FPV-дрони особливо ефективні проти передових засобів ППО.

Найефективнішим захистом від FPV-дронів для обох сторін є РЕБ і дрони-перехоплювачі, які в середньому не дають від 60% до 80% з них досягти цілей. Успіх FPV-дронів залежить від їхньої масовості, яка гарантує, що частина з них завжди прорветься.

Українські FPV-дрони становлять загрозу для російських систем ППО, але росія змушена тримати свої засоби ППО в зоні досяжності передньої лінії, щоб захищати від українських авіаударів, а також прикривати свої командні пункти, логістичні центри та скупчення військ у тилу від середньодальніх ударів дронами й ракетами. росія не може уникнути ризику розгортання передових засобів ППО.

росія велика. Якщо вона не може зупинити українські далекобійні дрони та ракети ще на виході з України, їй довелося б розосередити ППО, щоб захищати окремі заводи та об'єкти. У неї недостатньо систем ППО, щоб це зробити, а та невелика кількість об'єктів, які їй вдалося прикрити, не має щільної оборони. Москва є винятком і захищена дуже щільно. Президентська резиденція на озері Валдай у Новгородській області також має потужне прикриття: С-400 і 12 "Панцирів". Основна маса засобів ППО зосереджена на передньому краї.

З 2022 року російську ППО навколо Москви було суттєво розширено. Москва має найбільше населення серед усіх регіонів росії, у цьому регіоні зосереджена велика частка промисловості, і це політичний центр країни. Жовтим і зеленим позначено розташування систем. Помаранчевим показано потенційні місця розміщення нових ракетних систем. Червоним позначено місця, де було помічено або куди впали (деякі) українські дрони.

Кримська ППО є особливо вразливою, тому що її можна атакувати як суходолом, так і з моря. Атаки з моря виводять значну частину російської ППО в Криму на передній край, але атаки здійснювали не лише більші безпілотники літакового типу. У січні 2025 року Україна доставила FPV-дрони морськими дронами до Привілля, за 15 км від Кримського півострова. Там FPV-дрон уразив систему ППО "Панцир-С1", яка зазвичай перебуває за 10-30 км від передової. Атака з моря, за 6 км від узбережжя, зробила її передовою ціллю. Невдовзі послідували й інші FPV-атаки з моря, а у росії в Криму не було FPV-дронів, щоб перехоплювати українські FPV-дрони.

Узбережжя – це передній край для систем ППО, а системи на передньому краї є найуразливішими. Україна використовувала FPV- та безпілотники літакового типу, щоб атакувати передові радари й системи ППО. Після їхнього знищення переднім краєм стала друга лінія ППО. російську ППО вздовж узбережжя на південний захід від Херсона було знищено й не замінено, бо там вона була надто вразливою. Дрони Bayraktar зняти із застосування, тому що вони були надто великими й вразливими, але тепер вони діють на захід від Херсона, тому що там безпечно. Одеса має такі самі вразливості через розташування на узбережжі. Україна розгорнула оборонну лінію патрульних катерів із ракетами з лазерним наведенням або кулеметами, щоб збивати російські дрони й створити певну глибину для ППО Одеси. Що більше дронів збивають катери, то менше наземним підрозділам доводиться їх уражати. Одеса все одно регулярно потерпає.

Як територія на узбережжі, що є переднім краєм, Крим робить російську ППО дуже вразливою, але росія змушена його захищати, тому й далі посилає засоби до Криму на загибель.

Джерело