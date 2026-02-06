Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер

Військовий аналітик Том Купер продовжує серію матеріалів про повітряну війну над Україною. У цій частині він наголошує, що інтенсивність бойових вильотів і рівень ризику залишаються постійно високими, а втрати авіації інколи мають вигляд раптових і "незрозумілих" для стороннього спостерігача. Як відправну точку Купер бере конкретний епізод із ураженням українського Су-25 та загибеллю досвідченого пілота Владислава Рикова, після якого у публічному просторі виникли типові запитання: "як це могло статися", "чому не було своєчасного попередження", "чому пілот не ухилився", і "де західні винищувачі".

Сьогодні я продовжу обговорювати повітряну війну, що ведеться над Україною, як чергову частину серії статей, яку розпочав наприкінці листопада минулого року і яка станом на зараз складається із чотирьох частин: "Як працює… Частина 1, Частина 2, Частина 3, Частина 4…".

Причина в тому, що з'явилося кілька сумних нагадувань – насамперед у вигляді відео та повідомлень у соцмережах про збиття ще кількох літаків, які ілюструють жорстокість цієї повітряної війни. Також тому що я хочу підкреслити: незалежно від того, чи знаєте ви про це, незалежно від того, хто про це повідомляє, ця повітряна війна є жорстокою і дуже інтенсивною.

Постійно.

Настільки, що мене насправді дивує лише одне: двоє залучених повітряних сил не зазнають значно більших втрат, ніж ті, яких вони вже зазнали.

Для початку цієї "Частини 5" нижче додано відео, зняте камерою GoPro, встановленою на лівому крилі українського штурмовика Су-25.

Раніше цей літак мав позначку "21 Blue": він належав до 299-ї бригади тактичної авіації ПС ЗСУ. 7 лютого 2024 року ним керував полковник Владислав MAGIC Риков – ветеран 384 бойових вильотів від лютого 2022 року (а на відео він виконує свою 385-ту бойову місію).

Через кілька хвилин після зльоту літак був уражений ракетою класу "повітря-повітря" великої дальності Р-37М, випущеною винищувачем Су-35С ВКС:

На перший погляд це може бути непомітно, але вибух боєголовки Р-37M масою 60 кг не лише розірвав літак Рикова на шматки, а й розтрощив кабіну, вбивши його миттєво (це видно з кадру, знятого за мить до того, як крило відірвалося від фюзеляжу – кабіна була "стиснута". Він загинув ще до того, як уламки літака впали на землю. 299-та бригада підтвердила його смерть наступного дня (саме тому цю українську втрату часто датують 8 лютого 2024 року).

Відео (опубліковане росіянином) швидко поширилося у соцмережах, викликавши безліч запитань. Найважливіші з них були такими: "Як це могло статися?", "Р-37M має активне радіолокаційне наведення: пілот Су-25 мав отримати попередження… Чому Риков не спробував ухилитися?", а також "Де ж F-16, Mirage… Gripen, Rafale…?"

Давайте обговоримо це за пунктами.

1. Теоретично: так, приймач попередження про опромінення (RWR) SPO-15, встановлений на Су-25 Рикова, мав би зареєструвати не лише випромінювання від головки самонаведення ракети: він мав би виявити й випромінювання радара N035 Irbis Су-35, який випустив по ньому ракету Р-37М.

Але на практиці… як пояснено в розділі "Знай свого ворога", все не так просто. Головна проблема полягає в тому, що SPO-15 належить до останнього покоління аналогових приймачів попередження (радянського виробництва). Вони були і досі є… зітхає… простими словами: попри те, що SPO-15 користувався довірою і його навіть наполегливо хвалили досвідчені європейські та арабські пілоти винищувачів, оснащених ним, це був мотлох (так, навіть якщо це звучить різко).

Ще в 1980-х роках зразки, встановлені на іракських літаках, неодноразово доводили, що їх легко "перенаситити" випромінюванням потужних імпульсно-доплерівських радарів – і це "навіть" такими старими системами, як AWG-9, встановленими на перехоплювачах Grumman F-14A Tomcat, що експлуатуються ВПС Ісламської Республіки Іран (IRIAF). Настільки, що якщо вони взагалі реєстрували і попереджали про "загрозу", то з діаметрально протилежного напрямку. Тобто, скажімо, SPO-15 (і не тільки SPO-15 та "інше радянське обладнання", а й сучасний французький Thompson CSF BF RWR), "завантажений" випромінюванням від AWG-9 з лівого боку, мав тенденцію показувати, що воно надходить з правого боку.

…за умови, що він взагалі подавав будь-які попереджувальні сигнали.

Що траплялося вкрай рідко. Ось чому в 1980-х роках так багато іракських пілотів зазнали тієї ж долі, що й Риков, що призвело до появи після місій таких заяв, як "літак пілота XY раптово вибухнув", "його літак вибухнув, пілота не знайшли". І все це регулярно відбувалося за 30, 40, 50 км від лінії фронту. Дійсно, 9 вересня 1980 року Су-22, пілотований майором Нубаром Абдель-Хамідом аль-Хамадані, командиром 44-ї ескадрильї, "вибухнув" під час бойової розвідки в районі Сар-е-Пол-е-Захаб. Можна припустити, що Су-22 Хамадані був оснащений ще старішим RWR SPO-10M і стикався зі "старим" (на той час ще "відносно новим", безумовно "сучасним") AWG-9 і американською ракетою класу "повітря-повітря" великої дальності AIM-54A Phoenix (запущеною з ВПС Ірану з F-14A). Однак через 40 років, стикаючись із таким потужним противником, як N035 Irbis, SPO-15 не набагато кращий.

Як це характерно для країн, які мають національну схильність уникати неприємних фактів (натяк, натяк), іракці так і не з'ясували, що сталося: не було жодного попередження від радару, у районі не було відомих іранських наземних підрозділів, і ніхто не повідомляв про будь-які іранські ракети чи щось інше. Ба більше, вони швидко зробили те саме, що й весь "Захід" (особливо США): зробили висновок і оголосили іранські F-14A "небоєздатними" або принаймні "придатними до польотів, але без функціональних радарів AWG-9" – і до цього дня залишаються переконаними в цьому "факті". А оскільки напарник бачив, як літак Хамадані вибухнув і впав на землю, але нічого більше, то на цьому все й закінчилося: вони ніколи не здогадалися, що його збив F-14.

До речі, оскільки його тіло так і не було знайдено, до сьогодні Хамадані офіційно вважається "зниклим безвісти". Тіло Рикова принаймні знайшли.

Отже, цілком можливо, що SPO-15 Рикова або не зареєстрував випромінювання радара N035 Irbis Су-35С, який випустив по ньому Р-37М, або, якщо й зареєстрував, то показав загрозу з неправильного напрямку (і це, безумовно, радше заплутало Рикова, ніж допомогло).

2. Від моменту введення в експлуатацію AIM-54A в 1973 році всі ракети класу "повітря-повітря" великої дальності, зокрема й російська Р-37M, запрограмовані летіти за "балістичною траєкторією". Це означає, що під час пуску по віддаленій цілі вони спершу набирають велику висоту. Вони витрачають майже всю енергію, яку дає двигун, щоб піднятися на висоту 30 000 м або навіть вище і зберегти енергію після вичерпання палива. Тож під час кінцевої фази польоту вони наближаються до цілі зі швидкістю понад 4 Маха.

Щоб "оновити" цю стару діаграму, вона виглядає приблизно так (де моя "балістична траєкторія Р-37M" занадто плоска; вона повинна бути в 3-4 рази вищою):

Тепер, коли ракета починає спускатися і знаходиться на відстані 20-30 км від цілі, вона вмикає власну активну головку самонаведення – власну радіолокаційну систему наведення.

Сама швидкість ракети означає, що навіть якщо радар попередження, такий як SPO-15, виявляє випромінювання від системи радіолокаційного наведення ракети, пілот/екіпаж літака-цілі не має часу (максимум 3-5 секунд) на будь-які осмислені дії.

Насправді такий повільний літак, як Су-25, не має шансів уникнути ураження: навіть якщо пілот отримає попередження вчасно, цей тип літака не має необхідної швидкості, щоб вийти за межі зони ураження ракети, що наближається. Якщо спростити: залежно від ситуації, ця швидкість має бути принаймні близько 1,5 Маха.

…що підводить мене до наступного пункту, який є не менш важливим, ніж технічні характеристики SPO-15, N035 Irbis та Р-37M.

3. Якщо тільки офіцери, відповідальні за ПС ЗСУ, не є ще більш некомпетентними, ніж головком Сирський – у чому я сумніваюся: за своєю природою сучасна авіація настільки технічна і складна, що для управління військово-повітряними силами потрібна не одна клітина мозку. Ті, хто контролювали місію Рикова, напевно знали, що попереду нього знаходиться російський Су-35С. То чому вони дозволили йому продовжити?

Ба більше, справжнє питання щодо цієї втрати таке: чи ПС ЗСУ не попередили Рикова про присутність російського перехоплювача (у межах досяжності його Р-37М), чи ця присутність настільки "нормальна", що українські пілоти "просто продовжують свою місію"?

Тут важливо пам'ятати: повітряна війна над Україною набагато інтенсивніша, ніж люди зазвичай думають (а потім пишуть і публікують). Дії відбуваються майже безперервно, вдень і вночі: приблизно 20-40 вильотів та атак "повітря-земля" з боку ПС ЗСУ, ще 20-50 вильотів для ППО з боку ПС ЗСУ і приблизно 200-300 вильотів від ВКС. Якщо вам важко це уявити, зверніть увагу на такий факт: ВКС підтримує постійну, цілодобову присутність Су-35 і МіГ-31 щонайменше на шести позиціях бойового повітряного патруля (БПП) десь на схід і південь від бойових дій на сході України. У середньому літак проводить близько двох годин на позиції. Це означає, що лише перехоплювачі ВКС виконують (принаймні) 144 бойові вильоти на день. Імовірно/майже напевно – більше. Лише для того, щоб ці шість (плюс) БПП були постійно зайняті. І це без урахування вильотів для ударів "повітря-земля".

Чому росіяни літають так багато?

Адже саме у цьому полягає мета ВКС: підтримувати власні сухопутні та морські сили, захищаючи їх від повітряних сил противника (та надаючи їм вогневу підтримку у вигляді власних авіаударів). І незалежно від того, скільки сотень українських винищувачів, як стверджують "тупоголові командири" у москві, вони вже збили, росіяни насправді знають: якщо вони припинять, ПС ЗСУ літатиме ще частіше і бомбитиме їхні сухопутні війська, завдаючи їм ще більших втрат, ніж ті, яких вони вже зазнають. Тому вони мусять літати так само інтенсивно: робити все можливе, щоб і далі завдавати втрат ПС ЗСУ, з наміром або відлякати від ще частіших польотів і бомбардувань, або виснажити ПС ЗСУ до такої міри, що їм не вистачатиме пілотів і літаків, здатних продовжувати бомбити росіян.

Можна сказати, що ні росіяни, ні українці не "славляться" польотами у погану погоду. Проте це не означає, що всі польоти "автоматично" припиняються, щойно погода псується, як це часто буває взимку. Особливо росіяни мають свободу літати буквально "над" поганою погодою: їм не потрібно турбуватися про загрозу того, що якийсь український перехоплювач вразить їх з відстані 150-200 км чимось на кшталт Р-37М, адже українці просто не мають таких ракет "повітря-повітря". Сьогодні українці мають лише невелику кількість ракет "земля-повітря" (ЗРК), здатних досягати відстані понад 100 км.

Можна стверджувати, що купчасто-дощові хмари можуть підійматися на висоту до 21 000 м, але рідко піднімаються вище 12 000 м – саме на такій висоті зазвичай літають російські літаки на кшталт Су-34 і Су-35. Ось чому ця "свобода дій" працює на користь росіян.

Купчасто-дощова хмара: типова, щільна, висока, вертикальна хмара, "відома" своєю поганою погодою.

Тому питання навіть не в тому, чи попередило командування Рикова про присутність російського перехоплювача десь попереду. Майже напевно попередило. Адже росіяни постійно перебувають у цьому районі – 24 години на добу, 7 днів на тиждень, незалежно від погоди чи часу доби.

Проте Риков продовжив свою місію.

Чому?

Тому що пілоти винищувачів не навчені тікати, щойно з'являється загроза, а навчені "пробиватися" крізь проблему і/або обходити її. Їх навчають (а точніше – індоктринують) зберігати спокій, летіти низько, шукати укриття за природними перешкодами (навіть коли їх майже немає – як над більшою частиною, зазвичай рівнинної, території України) або уникати вогню противника іншими засобами. Дійсно, можна бути впевненим на 1015%, що Риков стикався з подібними умовами і загрозами "принаймні кілька десятків разів" під час своїх 384 попередніх бойових вильотів і щоразу виходив сухим з води. По ньому, мабуть, запускали щонайменше десяток, а то й кілька десятків ракет Р-37, Р-77, "Бук", С-300, С-400 та подібних. Тож чому він мав очікувати, що його 385-й виліт буде іншим?

Що залишає мене з чимось на зразок "останнього питання", пов'язаного з цією українською втратою:

"Де ж F-16, Mirage... Gripen, Rafale...?"

По-перше, станом на лютий 2024 року ПС ЗСУ не мала на озброєнні ні F-16, ні Mirage 2000. Перші українські пілоти все ще проходили навчання на F-16, а перші літаки цього типу прибули в Україну наприкінці липня 2024 року. Перші Mirage мали з’явитися приблизно через шість місяців.

Rafale і Gripen ще певний час не потраплять до України. Дійсно: "накази" Зеленського щодо Rafale і Gripen, озвучені торік (2025), були суцільним піаром – поєднання PR-трюку та сенсаційності з боку некомпетентних ЗМІ, які неправильно інтерпретували "листи про наміри" як "офіційний підписаний контракт".

По-друге, можна бути впевненим на 1016%, що Риков не летів сам. Зовсім сам. Звісно, на відео, знятому камерою GoPro, встановленою на його літаку, не видно жодного іншого літака, крім передньої частини його літака і землі під ним. Але...

... кожна така атака "одного" винищувача-бомбардувальника ПС ЗСУ підтримується кількома системами радіоелектронної боротьби (передусім наземними), операціями наземних і повітряних приманок (таких як ADM-141) та літаками прикриття. На початку 2024 року такими літаками прикриття зазвичай були МіГ-29 та/або Су-27, але цього, як правило, вистачало: ПС ЗСУ втратила менше десятка винищувачів за весь той рік, хоча здійснила щонайменше десяток тисяч бойових вильотів.

Інакше кажучи: з точки зору Рикова, шанси "все ще були на його користь".

На жаль, "таке буває", і цього разу все пішло не так, як він звик або очікував. Такою є природа життя кожного військового пілота.

Далі буде…

Джерело