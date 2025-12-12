Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер

У третій частині свого лікнепу про складність повітряної війни авіаційний аналітик Том Купер переходить від базових пояснень до головного питання: як на практиці організовують і застосовують інтегровану систему протиповітряної оборони і чому її тактика майже завжди визначається політичними рішеннями та стратегічними пріоритетами. На прикладах російсько-української війни він показує, як вибір того, "що саме" і "чим саме" захищати, впливає на розгортання радарів і ЗРК, баланс між активними та пасивними методами оборони, а також на здатність сторін швидко адаптуватися до змін у повітряній загрозі.

Оскільки я вже вказав на елементарні речі, щоб ви могли зрозуміти й відстежувати базові моменти, а я міг заощадити час і зусилля, більше не пояснюючи помилкові тлумачення у форматі списків покупок, давайте подивимося, як росіяни й українці… а можливо, і ще дехто організовують і застосовують свої інтегровані системи протиповітряної оборони (ІСПО). Поговорімо про "тактику".

Доктрина

Сюрприз, сюрприз... навіть "іронічно" – для всіх тих, хто й досі наполягає, що "стратегія не має значення", головна проблема ІСПО, а також чинники, що визначають її тактику, мають стратегічний характер. Якщо звести їх до найпростішого спільного знаменника, це:

що ви хочете захищати, і

чим ви маєте захищати те, що хочете захищати?

Ще один чинник: так само, як і у випадку зв’язку та сенсорів, існують:

активні та

пасивні методи протиповітряної оборони.

Наприклад: озброєння - це "активний" метод, а укріплення й маскування - "пасивні" методи оборони.

Те, що ви хочете захищати, що у вас є для захисту того, що ви хочете захищати, і чи ви пріоритезуєте активні чи пасивні методи оборони, або поєднуєте обидва – це завжди результат ухвалення рішень на стратегічному рівні. Рівні політики.

Якщо ваше політичне керівництво не лише не спромоглося розробити стратегію ведення війни (тобто "оборони"), а фактично ігнорує саму потребу це робити, наперед визначено, що воно так само провалить і організацію пасивних методів оборони. Воно не укріпить електростанції, енергомережу, заводи тощо – не збудує земляні вали, не встановить антидронові сітки, не закупить загороджувальні дирижаблі (тим більше: загороджувальні дирижаблі, які несуть антидронові/антикрилаті ракетні сітки)… і вже точно ніколи не подумає про придбання дирижаблів із РЛС раннього попередження тощо. Аналогічно, коли йдеться про активні методи ППО: якщо ваш президент і його найближчі помічники переконані, що "воювати" означає збирати лайки в соцмережах, а навіть їхні спецслужби зайняті тим, що роблять "круті" пости в соцмережах, і всі вони ігнорують попередження професійних розвідувальних служб, тоді ваші збройні сили зрештою не навчаються навіть тому, як протидіяти балістичним і крилатим ракетам (а через це – і як протидіяти ударним БпЛА). А трохи згодом ваші збройні сили викидають величезні ресурси на організацію "кулеметних батальйонів": підрозділів, оснащених "технічними засобами" – різними повнопривідними автомобілями, на яких встановлені кулемети калібру 12,7 мм, 14,5 мм або навіть легкі зенітні кулемети калібру 23 мм.

Можна посперечатися, що такі пристрої звучать чудово, і отримані світлини, безсумнівно, тішать багатьох людей, але, як і у випадку зі Skyshield (див. Частина 1), незалежно від обсягів інвестицій, ефект у них вкрай обмежений (якщо взагалі є)...

Це працює і у зворотній бік. Ваш уряд може навіть мати стратегію, і в цілому вона може бути навіть притомною. Але якщо ваш уряд воліє серйозно і реалістично оцінювати рішучість і готовність ворога чинити опір, але водночас вперто наполягає на недооцінці противника, тоді отримана стратегія є нереалістичною – і зрештою ви починаєте "оголювати" протиповітряну оборону у своїх підрозділів на передовій, у авіабаз, що перебувають у межах легкої досяжності для ворога, і навіть у критично важливої інфраструктури. Зазвичай щоб прикрити задницю уряду або різні "місця символічного характеру": обидва варіанти, якщо чесно, повністю марні та повністю неважливі для ведення війни…

Або ж у вас уряд, фанатично нарцисичний щодо власної "переваги" і переконаний, що він усе знає краще, не має потреби зважати на гроші, бо його щедро фінансують інші, і тому витрачає сотні мільярдів на системи, які вихваляють як "найкращі у світі", але: навіть якщо вони дуже ефективні, вони настільки дорогі, що їх неможливо купити достатньо, аби захистити насправді дуже невелику територію… і тоді, коли настає час, і ваш уряд, і ваші збройні сили в кінцевому підсумку так само зайняті приховуванням усієї шкоди, завданої противником, як і реальним боєм із цим противником…

"Лайно трапляється, як то кажуть"… отже політики ніколи не мають нести відповідальності за свої рішення, так?

Це підводить мене до прикладу ситуації, коли все закінчилося добре, попри політиків і їхню відсутність стратегії. Є певний уряд, який схильний ігнорувати геостратегічну ситуацію і повністю зосереджений на поліпшенні економіки та рівня життя населення; майже не зважає на потреби оборони. Через це той уряд витрачав замало грошей на закупівлю нових оборонних систем (більше того: він настільки некомпетентний, що йому потрібні десятиліття, аби ухвалити будь-які важливі рішення щодо "оборони"): однак… або попри це… керівництво збройних сил було достатньо розумним, щоб зрозуміти, що характер повітряної війни за останні кілька років зазнав глибоких змін. Воно зробило відмінні, реалістичні оцінки загроз і тому спрямувало всі можливі гроші на "правильні" засоби ППО. І тому, поки всі (досі і гірко) скаржаться на зменшення кількості активних льотних ескадрилей у тих ВПС, наземна ППО виявляється нарощеною до рівня, коли вона "косить" із неба (буквально) 100% усього, що ворог кидає на них...

Вибачте, але уникнути розмови про "політику" тут неможливо.

Справа в тому, що так чи інакше – незалежно від країни чи кількості грошей, незалежно від компетентності чи некомпетентності, і незалежно від отриманої стратегії (або її відсутності) – основи тактики ППО, базові принципи, за якими служби організовують і забезпечують роботу ППО, завжди однакові. Тобто саме так, як описано наприкінці частини 2: у формі цибулини. За винятком того, що йдеться про протиракетну оборону від балістичних ракет і спрямованість у бік ворога (тобто "вздовж осей загрози"). Тоді:

1) спочатку намагаються вчасно виявити загрозу, потім

2) перехопити ворожі засоби ураження пілотованими перехоплювачами, потім

3) за допомогою ЗРК великої дальності, потім

4) за допомогою ЗРК середньої дальності, а потім

5) за допомогою ЗРК малої дальності (SHORAD) та систем ближнього бою (CIWS).

(Майте на увазі: останнім часом (приблизно з минулого року) з’явився зовсім новий клас озброєнь. Нині його умовно "затиснуто" десь між пунктами 4 і 5, але, ймовірно, з часом він опиниться десь між пунктами 2 і 4. Йдеться про дрони-перехоплювачі дронів із перспективою вирости також у повноцінні перехоплювачі літаків і ракет.)

Звісно, як і в шахах, тут існує нескінченна кількість варіацій. Але суть того, як будь-які "ВПС/війська ППО" хочуть виконувати свою роботу, саме така: не важливо що, не важливо де і не важливо коли – Ефіопія, Індія, Іран, Ізраїль, Пакистан, росія, Україна, Венесуела… називайте будь-кого – усі служби, відповідальні за протиповітряну оборону, прагнуть стати здатними робити свою роботу саме так.

Окрім грошей, це також диктує, як саме оснащуються ці служби.

(Ну, гаразд: Іран може бути певним винятком. КВІР "заціклений на SAM", і ніхто, найменше з усіх сам КВІР, не дозволить ВПС Ірану отримати сучасні пілотовані перехоплювачі).

Застосування

Тепер подивимося, як відповідальні за ІСПО намагаються організувати оборону різних місць. Наступний приклад буде "теоретичним", але "заснованим на практиці".

Основна проблема будь-якої ІСПО у тому, що вона насамперед залежить від радарів, тобто від активних засобів виявлення. А радари не бачать крізь гори або такі великі штучні перешкоди, як висотні будівлі. Більше того, оскільки мікрохвилі, які випромінюють радари, поширюються прямими лініями, радари не можуть бачити "нижче горизонту": під кривизною Землі. Тобто, яким би хорошим не був радар, доки його не встановлено на щоглі вищій за 10 м, його дальність виявлення, наприклад, літака або ракети, що летять нижче 20 м, обмежена приблизно 25 км. За межами цієї дальності літак або ракета, що летять нижче 25 м, знаходяться "нижче радіолокаційного горизонту". Це може звучати не надто страшно, але майте на увазі: на дальності 200 км радіолокаційний горизонт наземного радара вже лежить на висоті близько 6000 метрів: він не здатен виявити нічого, що летить нижче цієї висоти.

Чудовий приклад місцевості з "надзвичайно низьким радіолокаційним горизонтом": Міжнародний аеропорт "Бориспіль", на південний схід від Києва. Рельєф у цій місцевості настільки низький (як, власне, і більша частина рельєфу північної та північно-східної України), що будь-який радар з дальністю дії (наприклад) 200 км, встановлений на щоглі (або іншому об'єкті) на висоті всього 10 м над землею, не має радіолокаційного горизонту для цілей, що летять на висоті нижче 200 м. Діапазон покриття для об'єктів, що рухаються на висоті від 200 до 1000 м (зона, позначена помаранчевим кольором), обмежений дальністю близько 40 км, а для об'єктів, що летять на висотах біля 1000 м (зона, позначена червоним кольором) – близько 120 км. Це просто найгірше місце для розміщення радара: якщо вже доводиться ставити його там, то на високому штучному об'єкті.

Саме тому радари великої дальності/спостереження/раннього попередження зазвичай розміщують на вершинах пагорбів або, ще краще, гір. А якщо таких природних особливостей під рукою немає, тоді знаходяться люди, які встановлюють їх на дирижаблях, як, наприклад, роблять індійці та ізраїльтяни.

Ні, це не вагітна рибка гуппі, а купол у нижній частині так званого "аеростата": там розміщена антена ізраїльського радіолокатора Elta EL/M-2083. Такий дирижабль прив'язують до землі, але він може підніматися на "пристойну" висоту, забезпечуючи "безперешкодний радіолокаційний горизонт" для системи, яку він несе. Перевага: на відміну від літаків, дирижабль не може "вичерпати пальне", тобто він забезпечує цілодобове покриття. Мінус: такі системи легко виявити, а отже, вони вразливі до контратак. Водночас, якщо встановити на дирижаблі лише антену, а процесори залишити на землі, то у разі втрати або пошкодження дирижабля втрачається "лише" антена: дорогі процесори тощо залишаються на землі і, отже, неушкоджені...

Саме тому всі, хто може собі це дозволити, купують літаки дальнього радіолокаційного виявлення (AEW) та/або літаки дальнього радіолокаційного виявлення і управління (AWACS): вони літають високо, тому спостерігають ситуацію згори, мають менше проблем із рельєфом і штучними перешкодами та не страждають від кривизни Землі.

Наприклад: радіолокаційне покриття "літака AEW" із системою дальністю 200 км, що перебуває на висоті 5000 м над аеропортом Бориспіль, має "чистий огляд" на всю свою дальність (є лише "сліпа зона" в межах менш ніж приблизно 20 км).

Крім того, незалежно від того, доступні літаки AEW/AWACS чи ні, усі великі держави також експлуатують так звані загоризонтні радари (OTH). Це великі об’єкти інфраструктури, багато з яких навіть не схожі на "радари": в одних є окремий комплекс передавачів і окремий приймачів; інші виглядають як гігантські хмарочоси або зерносховища. Ви, можливо, пам’ятаєте повідомлення про те, як українці торік вразили російський загоризонтний радар "Воронєж-ДМ" в Армавірі. Це була одна з таких систем:

Залежно від призначення загоризонтні радари мають дальність 1000-10 000 км. Зазвичай це короткохвильові системи, випромінювання яких "відбивається" від іоносфери, приблизно ось так.

Бонус: загоризонтні радари здатні виявляти дуже малі об’єкти. Не лише дрони, а і літаки зі "зменшеною ефективною площею розсіювання", тобто літаки-невидимки (так, зокрема і такі, як F-35) для них "не проблема". Справді, вони "чудові" для відстеження переміщень, але лише на дуже великих відстанях, глибоко в повітряному просторі, контрольованому противником. Візьмімо Іран як приклад: за останні 10 років країна подбала про отримання щонайменше чотирьох загоризонтних радарів, зокрема для того, щоб відстежувати, що відбувається, наприклад, у повітряному просторі Ізраїлю (не дивно, що це були пріоритетні цілі для ізраїльських авіаударів у червні 2025 року). Аналогічно, росія має одну-дві системи, які мають "гарний огляд" повітряного простору над західною Україною (не кажучи вже про те, що вони накривають буквально всю центральну та західну Європу).

З негативного боку, загоризонтні радари (OTH) – це не лише великі стаціонарні установки, прив’язані до конкретного місця (тобто щойно їх розгорнули, всі знають, де саме вони стоять), а ще й системи з колосальною потужністю випромінювання: усі знають, коли такий радар увімкнули. Настільки, що початок російського вторгнення був "на 1000%" очевидним уже ввечері 23 лютого 2022 року, коли росіяни ввімкнули один зі своїх загоризонтних радарів, який "бачить" усе від західної України далеко в західну Європу. Крім того, вони не надто точні у прив’язці виявленого до координат: часто показують цілі як "плями" завдовжки/завширшки до 2 км і зі зміщенням до 40-50 км від реального місця. Фактично, загоризонтні радари стали по-справжньому корисними лише з появою сучасних мікропроцесорів і просунутого програмного забезпечення, які "фільтрують" усі можливі похибки. І нарешті, як добре видно на ілюстрації вище: у них є величезні "сліпі зони".

Лише "після" всього цього, або якщо, як Україна, ви не маєте ні AEW/AWACS, ні OTH-систем, "звичайні/типові" наземні радіолокаційні системи стають "першою лінією оборони". У середньому сучасні оглядові/радіолокаційні системи раннього попередження оперативного рівня, як 35D6, 35D6M, 79K6 "Пелікан" і 80K6M "Фенікс" (в Україні) або "Небо-М", "Небо-СВ/СВУ" і "Подльот" (в росії), мають дальність 250-450 км. Вони мобільні, на колісному ходу, і можуть бути приведені в бойову готовність за 20-30 хвилин після зупинки, але жодна з них не може випромінювати сигнал під час руху.

Мало того, що загальна кількість таких радарів обмежена (наприклад: Україна увійшла в цю війну з приблизно 70-80 такими системами): "навіть" у росії (та й узагалі, особливо в росії) їхня сумарна кількість теж обмежена. Тому жодна зі сторін не розгорне їх частіше, ніж приблизно "один на кожні 200-300 км". А "між" ними, як "заповнювачі прогалин", обидві сторони у війні в Україні використовують багато старих (але модернізованих) систем, насамперед багато старих (але модернізованих) систем, особливо П-14, П-19 і (в росії), Каста (яка схожа на П-19), які мають подібну дальність дії.

Розгортання

Те, як розгортають засоби ППО, і де саме їх розгортають, залежить від поєднання стратегії, доктрини, тактики та необхідності. Як пояснено вище: по-перше, треба вирішити, що саме ви хочете захищати, а по-друге – як це захищати, виходячи з наявних засобів.

Оскільки до 2022 року український уряд ніколи не довіряв розвідувальним оцінкам про те, що країна зіткнеться з повномасштабним вторгненням, а потім опинився, точніше буде сказати: опинилися українські збройні сили, під повномасштабною атакою з кількох напрямків і з боку противника, який має перевагу в розвідувально-ударному комплексі, ПС ЗСУ змушені діяти у форматі "зональної" або "точкової" оборони. Тобто концентрувати наявні ресурси для захисту об’єктів (або наземних сил) критичної важливості.

На цьому етапі, перш ніж рухатися далі, я маю зупинитися і пояснити передумови та контекст. Тут, думаю, треба додати: набагато більше деталей про нижченаведене (фактично покроковий, день за днем, виклад) можна знайти у таких книгах, як "Війна в Україні, том 6" та "Війна в Україні, том 7".

Оскільки Україна – величезна країна: країна з великою кількістю великих міських і промислових центрів, але також із значною кількістю електростанцій і трансформаторних підстанцій, розташованих поза межами цих міських і промислових центрів, це потребує великої кількості засобів ППО. Причому настільки великої, що Україна просто не має достатньо ресурсів, аби захистити все однаково, і тим більше достатньо ефективно. Це означає: одні місця захищені добре, а багато інших – погано. …саме тому будівництво пасивного захисту було б таким важливим, якби уряд не зумів провалити навіть і цю дисципліну, бо він корумпований і призначав своїх (некомпетентних) друзів на ключові посади...

Певною мірою "на щастя для України" – власне, майже причина того, чому "лише цієї, третьої зими війни (2025/2026) Україна стикається з повним колапсом своєї енергомережі", – вибір цілей росією у перші місяці, а потім і в більшу частину перших трьох років цієї війни не був нічим видатним.

У перші кілька днів вторгнення, під час свого першого ракетного наступу (який, як і другий, маса експертів зазвичай ігнорує: вони почали рахувати російські ракетні наступи лише з вересня 2022 року), росіяни проводили "ракетні операції на підтримку перевороту": вони методично проходили список заздалегідь обраних авіабаз і гарнізонів ППО. Їхня кампанія не була "динамічною": вони не змогли коригувати цілевказання в процесі. Ба більше, ці "тупоголові командири" мали надмірно завищені очікування щодо ефективності своїх балістичних і крилатих ракет. Як наслідок, багато перших ударів були неефективними, і їм довелося витрачати багато додаткових ракет, щоб бити по тих самих цілях знову, і знову, і знову (аж до того, що в якийсь момент у березні 2022 року у них закінчилися тактичні балістичні ракети і довелося підтягувати додаткові, на що пішли "дні").

Під час наступної, другої російської ракетної кампанії (розпочатої на початку березня 2022 року) росіяни таки скоригували свої процедури вибору цілей, але лише "на одну сходинку": вони почали використовувати агентурну розвідку (HUMINT) – дані, зібрані інформаторами в Україні, щоб оновлювати свої списки цілей. Однак не лише потік HUMINT був повільним: "тупоголові командири" у Москві ще й мали звичку додавати нові цілі в кінець списку, не призначаючи їм пріоритетів. Саме це, наприклад, дало ЗСУ достатньо часу, щоб евакуювати масу (хоч і не всі) запасів артилерійських снарядів до того, як росіяни переключилися на удари по складах боєприпасів.

У міру того як війна тривала і Пуддінг був змушений перейти до свого "плану Б", наприкінці березня 2022 року росіяни знову скоригували свою кампанію: вони почали бити по об’єктах паливно-мастильних матеріалів: нафтопереробних заводах і базах зберігання. Хоча ця кампанія була дуже ефективною за масштабом завданих руйнувань, самі процедури цілевказання і далі страждали від тих самих проблем, що і раніше. Більше того, кампанія не була сфокусованою: окрім об’єктів ПММ, росіяни одночасно продовжували атакувати багато інших цілей, тим самим знову "купуючи час" для українців на адаптацію (фактично – на створення того, що можна описати як "мобільні склади ПММ" шляхом закупівлі паливних цистерн).

Хоча це дуже стисла (і "згорнута") підсумкова картина того, що відбувалося в небі над Україною наприкінці лютого, у березні та квітні 2022 року, очевидно, що ПС ЗСУ стикалися з колосальними проблемами. Перший російський удар застав їх повністю непідготовленими, і вони зазнали втрат; потім швидке просування росіян захопило або "перекотило" численні радіолокаційні станції та гарнізони і взяло в полон кілька підрозділів (особливо на півдні); а далі їм довелося не лише пристосовуватися до війни, якої вони ніколи не очікували (бо політичне керівництво переконувало їх, що їм ніколи не доведеться воювати в такому форматі), але і до того, що росіяни почали переходити від ударів по одному типу об’єктів до іншого, змушуючи українців щоразу гадати, що саме доведеться захищати далі. І, звісно, ніколи не було достатньо ресурсів, щоб захистити все, що потребувало захисту. Не дивно, що ПС ЗСУ знадобився час до травня 2022 року, щоб відновити принаймні значну частину своєї ІСПО і почати проводити узгоджені операції.

Пояснюю все це тому, що один із перших "хороших прикладів розгортання" ІПСО у цій війні стався приблизно тоді ж: на початку квітня 2022 року, після відмови від "плану А", тобто захоплення або принаймні ізоляції Києва, Пуддінг і його "тупоголові командири" перейшли до "плану Б". Вони перекинули підрозділи, виведені з північної та північно-східної України, в район Куп’янська і розширили те, що спочатку було лише "додатковим планом" (ізолювати Харків, а потім прориватися на Слов’янськ і Полтаву), до головного зусилля: захопити Ізюм, далі Барвінкове, а потім рухатися в напрямку Покровська з метою відрізати підрозділи ЗСУ, які все ще утримували сильно укріплену лінію зіткнення, що лишилася після війни 2014-2015 років. Приблизно за такою схемою:

Генштаб ЗСУ в Києві відреагував дзеркально, і тепер обидві сторони зійшлися біля Ізюму. Очевидно, для перехоплювачів ПС ЗСУ було безглуздо намагатися воювати в повітрі з переважаючими російськими Су-35С, тож вони і не намагалися. А українські далекобійні ЗРК С-300 були терміново потрібні для прикриття таких міст, як Київ і Одеса. Тому "елементи 1, 2 і 3" ППО ПС ЗСУ були "поза грою". Натомість основним засобом ППО став "дивізіон" – батарея зенітних ракетних комплексів "Бук М1", яку Генштаб України терміново перекинув у район Ізюма. До квітня цей дивізіон посилили щонайменше двома батареями, а також 1-2 П-19, а можливо, ще й одним сучасним радаром "Пелікан".

У поєднанні з елементами ППО приблизно 2-3 бригади українських сухопутних військ (переважно озброєних Оса-AKM/SA-13, Стріла-10/SA-13 та ПЗРК) в результаті постало щось на зразок "локальної ІСПО", тобто ІСПО, що захищала відносно вузьку зону (діаметром близько 40 км), приблизно за такими лініями:

(Приблизна) реконструкція локальної ІСПО, створеної ПС ЗСУ в районі Барвінкового-Слов'янська в квітні-травні 2022 року. Показано лише основні елементи української ППО (тобто всі наземні підрозділи тощо опущені): дві батареї "Бук М1" та допоміжні радіолокаційні станції спостереження. Майже зайве казати, що все працювало в режимі EMCON і вмикалося лише тоді, коли була впевненість, зіткнення з ворожими літаками неминуче. Розвіддані про те, коли саме активуватися, надходили від радарів дальнього радіолокаційного спостереження/раннього попередження та систем радіоелектронної розвідки "Кольчуга".

Звісно, українці постійно діяли в режимі EMCON, тож сама поява їхніх "Буків" у цьому районі стала для росіян несподіванкою. Результатом стало знищення декількох Су-35С. Не дивно, що ВКС відповіли численними, послідовними та масштабними операціями "придушення ППО противника" (SEAD) і "знищення ППО противника" (DEAD), розпочавши "гру в хованки", яка тривала тижнями. Це не дуже допомогло: росіяни продовжували втрачати літаки навіть тоді, коли діяли складніше і розгортали дедалі потужніші засоби РЕБ. Зрештою дійшло до того, що росіяни не лише витратили десятки Х-31, а і почали "засипати" будь-яку підозрювану позицію українських "Буків", "Оса-АКМ", "Стріла-10" та інших систем ППО парами Су-34, кожен з яких скидала 3000 кг бомб за раз. Це дійсно завдало українцям деяких втрат, але в цілому теж не допомогло. Навпаки, у розпал цього протистояння, наприкінці квітня 2022 року, українцям вдалося непомітно підтягнути одну зі своїх транспортно-пускових установок "Бук" і радарів (TELAR) майже просто під центр російської операції SEAD/DEAD: дві їхні ракети тоді ледь не збили розвідувальний літак Іл-22М – саме той тип платформи, яка і мала знаходити українські "Буки", фактично "вивівши" його з війни аж до сьогодні.

Нездатність ВКС забезпечити хоча б панування над цим сектором фронту стала однією з причин, чому цей російський наступ зрештою провалився: захопивши Ізюм на ранньому етапі, а потім Лиман, росіяни не змогли дійти до Барвінкового і Слов’янська, тоді як на початку та в середині травня 2022 року українці також розбили їхні спроби форсувати Сіверський Донець між Слов’янськом і Лисичанськом.

Причин, через які я "вказую" на цей приклад, кілька. Це був один із перших сигналів серйозного відновлення української ІСПО після початку вторгнення; є достатньо даних, тож цю битву відносно легко реконструювати; і це хороший приклад того, як ПС ЗСУ будували "зональну оборону". Приблизно тоді ж подібні приклади з’явилися в Київській та Одеській областях, а далі їх було ще багато. Саме так до серпня-вересня 2022 року українці відновили свою загальнонаціональну ІСПО...

Джерело