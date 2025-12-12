Британія розробляє план підготовки до можливого початку війни – Sky News

Уряд посилює контррозвідку та відновлює механізми воєнного планування.

Молодший міністр у справах ветеранів Великої Британії Алістер Карнс заявив, що уряд країни “швидко розробляє” комплексні плани підготовки держави до потенційної війни, залучаючи не лише військові структури, а й усе суспільство.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Sky News.

Карнс наголосив, що у великому конфлікті вирішальними стають не тільки армія, флот і повітряні сили, а й цивільне населення, промисловість та економіка.

"Тінь війни знову стукає у двері Європи. Це реальність. Ми маємо бути готові її відвернути", - зазначив він.

За словами міністра, рівень ворожої розвідувальної активності — шпигунства, кібератак і прямих погроз — зріс більш ніж на 50% за останній рік. Найбільшими джерелами загроз вважаються росія, Китай, Іран та Північна Корея.

У відповідь на зростаючий тиск уряд Британії:

створює нову контррозвідувальну службу, покликану виявляти та заважати діяльності спецслужб ворожих держав;

посилює розвідувальні можливості Міноборони, об’єднавши підрозділи армії, флоту та повітряних сил у нову структуру - "Військову розвідку".

Карнс підкреслив, що держава активно працює над тим, щоб пояснити громадянам їхню роль у разі масштабного конфлікту:

"Йдеться не лише про військове розгортання, а про захист кожного сантиметра території. Ця робота триває та швидко розвивається - ми маємо діяти максимально оперативно”.

Міністр також нагадав, що Британія раніше мала всеохопний план переходу від миру до війни — “Військову книгу уряду”, яка визначала дії для всіх секторів суспільства — від армії до шкіл і лікарень. Після завершення холодної війни систему було згорнуто, але тепер, за його словами, її сучасна версія може повернутися.

Карнс вважає критично важливим донести до громадян розуміння нової реальності безпеки.

"Не для того, щоб налякати, а щоб бути чесними про джерела загроз і необхідність оборонної моделі, що охоплює все суспільство" - підсумував Карнс.

Крім того, сьогодні у Великій Британії презентували нову Службу військової розвідки.