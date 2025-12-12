Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британія розробляє план підготовки до можливого початку війни – Sky News

12 грудня 2025, 15:26
Британія розробляє план підготовки до можливого початку війни – Sky News
Велика Британія гелікоптери Sea King
Уряд посилює контррозвідку та відновлює механізми воєнного планування.

Молодший міністр у справах ветеранів Великої Британії Алістер Карнс заявив, що уряд країни “швидко розробляє” комплексні плани підготовки держави до потенційної війни, залучаючи не лише військові структури, а й усе суспільство.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Sky News.

Карнс наголосив, що у великому конфлікті вирішальними стають не тільки армія, флот і повітряні сили, а й цивільне населення, промисловість та економіка.
"Тінь війни знову стукає у двері Європи. Це реальність. Ми маємо бути готові її відвернути", - зазначив він.

За словами міністра, рівень ворожої розвідувальної активності — шпигунства, кібератак і прямих погроз — зріс більш ніж на 50% за останній рік. Найбільшими джерелами загроз вважаються росія, Китай, Іран та Північна Корея.

У відповідь на зростаючий тиск уряд Британії:

  • створює нову контррозвідувальну службу, покликану виявляти та заважати діяльності спецслужб ворожих держав;

  • посилює розвідувальні можливості Міноборони, об’єднавши підрозділи армії, флоту та повітряних сил у нову структуру - "Військову розвідку".

Карнс підкреслив, що держава активно працює над тим, щоб пояснити громадянам їхню роль у разі масштабного конфлікту:

"Йдеться не лише про військове розгортання, а про захист кожного сантиметра території. Ця робота триває та швидко розвивається - ми маємо діяти максимально оперативно”.

Міністр також нагадав, що Британія раніше мала всеохопний план переходу від миру до війни — “Військову книгу уряду”, яка визначала дії для всіх секторів суспільства — від армії до шкіл і лікарень. Після завершення холодної війни систему було згорнуто, але тепер, за його словами, її сучасна версія може повернутися.

Карнс вважає критично важливим донести до громадян розуміння нової реальності безпеки. 

"Не для того, щоб налякати, а щоб бути чесними про джерела загроз і необхідність оборонної моделі, що охоплює все суспільство" -  підсумував Карнс.

Крім того, сьогодні у Великій Британії презентували нову Службу військової розвідки

 

 

війнаВелика Британія

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється