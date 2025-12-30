Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен у своїй колонці для The Atlantic доводить, що Україна готова до майбутньої війни на морі, на відміну від США. На його думку, ключову роль у цій війні матимуть дешеві засоби ураження кораблів та торгоельнвих суден, які Україна вже застосовує у війні проти російського флоту. Ці засоби становлять величезну загрозу як військовим кораблям, так і цивільному торговельному флоту та можуть призвести до поразки США у війні з Китаєм.

Минулого тижня Дональд Трамп оголосив про створення нового класу бойових кораблів ВМС США, які назвуть на його честь. ВМС заявили, що новий тип військових кораблів "буде найнебезпечнішим бойовим кораблем, який будь-коли будувався". Президент представив цей крок як стимул для американського суднобудування і пообіцяв особисто взяти участь у розробці кораблів. "ВМС США разом зі мною очолять розробку цих кораблів, – сказав він, – тому що я дуже естетична людина". Проте програма бойових кораблів "класу Трампа", схоже, більше оптимізована для створення кораблів, що виглядають грізно, ніж для протидії швидкозмінним загрозам для американської військової переваги у відкритому морі, пише Філліпс О'Брайен у The Atlantic.

Наприкінці минулого місяця українські військові продемонстрували серйозну зміну в тому, як будуть вестися війни між країнами у найближчі роки. Використовуючи вітчизняні морські дрони Sea Baby, українські сили серйозно пошкодили два нафтові танкери біля узбережжя Туреччини в Чорному морі. Невдозі після цього українці атакували ще один нафтовий танкер у водах за тисячі кілометрів від власного узбережжя – біля берегів Сенегалу в Атлантичному океані. Схожа атака на танкер сталася на початку цього місяця в Середземному морі.

Усі ці судна, як вважається, входять до складу так званого "тіньового флоту" танкерів, які, незважаючи на багатонаціональні санкції проти росії, ходять світовими океанами і перевозять великі обсяги російської нафти. Порушення роботи нафтової промисловості загарбника, а отже, позбавлення Кремля доходів, стало необхідною умовою виживання України. Тому використання дешевої зброї для виведення з ладу віддалених нафтових танкерів є важливою частиною військової стратегії країни.

За словами Філліпса О'Брайена, конфлікт, що розпочався з повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році, продемонстрував ерозію багатьох норм, встановлених після Другої світової війни, зокрема у відкритому морі. Після багатьох десятиліть відносного миру на світових океанах легко забути, що цивільні судна колись були звичайною мишенню військових операцій під час війни. Але технології протикорабельної оборони великої дальності стали настільки ефективними і настільки дешевими порівняно з іншими способами атаки на ворога, що ризик для торгових суден різко зросте. Навіть такі країни, як Україна, що мають обмежені ресурси та мінімальний досвід у військово-морській справі, можуть перешкоджати морським інтересам своїх ворогів способами, які були майже немислимими протягом 80 років.

Філліпс О'Брайен нагадує, що в першій половині ХХ століття навмисні напади на цивільні судна були поширеним явищем. Під час обох світових воєн проводилися масштабні кампанії з нищення комерційних суден, в результаті чого було потоплено багато мільйонів тонн торгових суден. Під час обох конфліктів німецькі підводні човни атакували судна у водах по всьому світу з метою позбавити Велику Британію постачання і змусити її просити миру.

Згодом військово-морські сили пристосувалися до загрози підводних човнів. Завдяки використанню конвоїв – великих груп торгових суден, що охоронялися британськими, американськими та канадськими суднами супроводу – союзники змогли краще захистити своє судноплавство. Між підводними човнами та їх переслідувачами розгорнулася інтенсивна технологічна гонка. Розвиток сонарів, радарів, літаків дальньої дії та самонавідної зброї допоміг перехилити шальки терезів на користь союзників. Врешті-решт союзники знищили стільки ворожих підводних човнів, що кампанія стала занадто дорогою для німців, щоб її продовжувати.

З того часу поразка Німеччини в обох світових війнах слугує застереженням для країн, які можуть бути схильні нападати на цивільні судна, а переважне домінування ВМС США ще більше стримує збройні сили більшості інших країн від подібних кампаній.

Втім, незважаючи на те, що загроза цивільним суднам зникла зі свідомості громадськості, на думку О'Брайена, успішна війна проти торговельного судноплавства може мати руйнівні наслідки. За оцінками, приблизно 90 відсотків світової торгівлі здійснюється морським транспортом. За даними Міжнародної палати судноплавства, для перевезення таких обсягів товарів і сировини, без яких більша частина економічної діяльності в світі просто зупинилася б, необхідний глобальний флот із близько 50 000 торговельних суден з екіпажами, що налічують понад 1 мільйон моряків.

У цьому контексті, зауважує Філліпс О'Брайен, те що українці роблять із листопада, є тривожним сигналом. У наступній великій міждержавній війні тіньові нафтові танкери росії не будуть єдиними жертвами, а морські дрони, такі як Sea Baby, не будуть єдиними засобами удару. Підводні човни, які відіграли таку важливу роль під час Другої світової війни, залишаються потужною зброєю для потоплення торгових суден, особливо в поєднанні з іншими технологіями. Протикорабельні ракети, що запускаються з повітря або землі, стали точнішими і руйнівнішими, ніж будь-коли, і мають більшу дальність. Повітряні дрони, які стали повсюдними у війні в Україні, як на полі бою, так і в атаках на міста та цивільну інфраструктуру, становлять додаткову загрозу.

Торгові судна, використовуючи власні ресурси, не можуть надійно захистити себе від цих технологій. Навіть якщо вони ходять у конвоях, захищених військовими кораблями та літаками, спроби відбити всі атаки дронів та ракет можуть легко зазнати невдачі через асиметрію вартості наступальної та оборонної зброї. Засоби атаки на судна є відносно дешевими, і оснащення навіть великих військових кораблів достатньою зброєю для їх захисту стане надзвичайно складним завданням.

Українці використовували безпілотні літальні апарати для атак на російські військово-морські бази та логістичну інфраструктуру, а їхня протикорабельна ракета "Нептун" потопила один з найбільших російських військових кораблів у Чорному морі. Хоча жодна з цих систем не є такою потужною, як їхні західні чи китайські аналоги, вони завдали надзвичайної шкоди військово-морським можливостям росії.

На думку Філліпса О'Брайена, війна між великими державами, такими як США і Китай, мала б руйнівні наслідки для світового судноплавства. Але фундаментальна складність захисту судноплавства поширюється і на військові кораблі. Авіаносні бойові групи США, можливо, є найдорожчими у світі концентраціями систем озброєння. Вони складаються з низки військових кораблів, включаючи самі авіаносці, найновіший з яких, USS Gerald R. Ford, коштував, за оцінками, 13 мільярдів доларів. Вони перевозять велику кількість літаків F-35, одних з найдорожчих у світі. Крім того, на них служать тисячі спеціалізованих моряків, яких неможливо швидко замінити. І все ж, незважаючи на свою надзвичайну вартість і цінність, авіаносці вразливі до атак і повинні насамперед покладатися на судна супроводу.

Китаю достатньо оцінити кількість ракет і безпілотників, які США можуть перехопити одночасно, і розгорнути більше, що, з огляду на виробничі потужності Китаю, не буде складним. Як наголошує Філліпс О'Брайен, баланс сил у морській війні зміщується від кораблів-носіїв оборони до засобів удару.

Наслідки цього, переконаний автор, є жахливими для ВМС США в Тихому океані та дають додаткові підстави вважати, що США можуть програти тривалу війну в цьому регіоні. Стратегія, яка не спрацювала для німців у світових війнах, сьогодні має набагато більше шансів на успіх, а її вплив на світову економіку та баланс сил може бути величезним.

Джерело: The Atlantic