У Білому домі назвали можливі строки завершення війни з Іраном

15 березня 2026, 19:08
У Білому домі назвали можливі строки завершення війни з Іраном
Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що конфлікт, ймовірно, завершиться "протягом найближчих кількох тижнів".

Радник президента США з економіки Кевін Хассет заявив, що війна США проти Ірану може тривати ще від чотирьох до шести тижнів. За його словами, операція просувається швидше, ніж очікувалося, однак остаточне рішення про її завершення прийматиме президент Дональд Трамп. 

Про це Хассет повідомив в ефірі телеканалу CBS, передає Bloomberg.

Конфлікт триває вже понад два тижні та перебуває на третій фазі активних бойових дій. У Білому домі визнають, що ситуація вже впливає на світову економіку. Зокрема, через фактичне блокування Іраном Ормузької протоки — одного з ключових маршрутів для транспортування енергоносіїв — ціни на нафту різко зросли. У п’ятницю вартість нафти марки Brent перевищила 103 долари за барель.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що конфлікт, ймовірно, завершиться "протягом найближчих кількох тижнів". Водночас він визнав, що адміністрація Трампа свідомо пішла на короткострокові економічні труднощі та зростання цін на енергоносії.

Тим часом Дональд Трамп закликав міжнародних партнерів направити військові кораблі для забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Він звернувся з таким проханням до Китаю, Франції, Японії, Південної Кореї та Великої Британії. Водночас деякі союзники вже заявили, що відправка їхніх кораблів до регіону може зіткнутися з юридичними та політичними обмеженнями.

У Вашингтоні наголошують, що нинішня ситуація відрізняється від нафтових криз 1970-х років, оскільки США сьогодні є одним із найбільших виробників нафти у світі та мають достатні запаси. У Білому домі також вважають, що після завершення конфлікту світова економіка може отримати потужний позитивний імпульс.

