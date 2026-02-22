Україна не програє війну. Чому "переговори" за посередництва США перетворилися на театр – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен у традиційному щотижневому огляді стверджує, що після чотирьох років повномасштабної війни картина для частини аудиторії починає прояснюватися, і вона разюче відрізняється від того, що нам роками нав'язували. Україна не програє, переговори – це театр абсурду, а США відверто лобіюють інтереси путіна. Медіа надто довго боялися називати речі своїми іменами, але реальність дедалі важче замовчувати. Тепер, коли брехня тріщить по швах, саме час подивитися на війну такою, якою вона є насправді.

Схоже, дедалі більше людей починають розуміти реальність того, що відбувається. Україна не зазнає поразки (перший пункт), і адміністрація Трампа не "веде переговори" про мирну угоду між українцями та росіянами. Протягом останніх 14 місяців (а з урахуванням розповідей про поразку України – і довше) більшість повідомлень про війну, як на мене, ґрунтувалася не на реальності, а на брехні та перекрученнях, багато з яких були навмисними.

Розповідь про поразку безжально просували аналітична спільнота та адміністрація Трампа, які намагалися стверджувати, що вони знають, про що говорять, хоча це не було правдою. На жаль, розповідь про переговори була підтримана пресою, яка надто боялася Трампа, щоб повідомляти правду. А правда полягала в тому, що ми бачимо спробу уряду США змусити українців дати путіну те, чого він хоче, а натомість, схоже, хабарі мають піти до США. Нездатність чесно про це повідомити є ганебною. Обидві ці історії будуть висвітлені у цьому тижневику.

Окремо буде тема про те, що українці використали кілька ракет FP-5 "Фламінго" для удару по важливому російському стратегічному заводу. За цим, безумовно, варто стежити.

Запуск української FP-5 "Фламінго".

Але перш ніж перейти до цих історій, я хотів би зазначити, що цього тижня виповнюється четверта річниця повномасштабного вторгнення росії. Почавшись 24 лютого 2022 року, це вторгнення змінило світ, у якому ми живемо, хоча, звичайно, найглибший вплив воно мало на Україну. Щоб відзначити цю подію та обговорити хід війни, цього тижня я проведу пряму трансляцію на Substack з Андрієм Загороднюком. Андрій був першим міністром оборони президента Зеленського, а зараз працює на стику української оборонної промисловості та великої стратегії. Він дав це інтерв'ю на Substack ще в червні і регулярно пише для таких видань, як Foreign Affairs. Він є настільки проникливим і ерудованим коментатором війни, як тільки можна собі уявити.

Я виклав попереднє інтерв'ю у відкритому доступі, щоб кожен міг його прочитати перед нашою розмовою. Приємного читання.

Україна звільнила сотні квадратних кілометрів. Що це може означати?

Ця історія має невеликий поворот у кінці. Наприкінці минулого тижня почали поширюватися повідомлення про те, що українці витісняють росіян із окремих районів півдня України. Президент Зеленський навіть зробив конкретні заяви про такий розвиток подій у дуже відвертому інтерв'ю AFP. Інтерв'ю було коротким, але те, що він сказав, було важливим (набагато важливішим, ніж коментар про звільнення). Ось основні фрагменти тексту.

Спершу Зеленський конкретно вказав площу звільненої території – 300 квадратних кілометрів.

"Я не буду вдаватися в подробиці, – сказав Зеленський про успіхи, – але сьогодні я можу привітати нашу армію, насамперед усі сили оборони, тому що на сьогодні звільнено 300 квадратних кілометрів".

Якби росіяни зробили щось подібне, ми б зіткнулися з безліччю статей про те, як Україна перебуває в стані кризи з людськими ресурсами і ось-ось впаде. Ну що ж.

Зеленський також перейшов до питання про те, як загалом просувається війна. Він відкинув ідею про кризу/програш. Він чітко дав зрозуміти, що на даний момент Україна не програє, а справжнє питання полягає в тому, чи виграє Україна.

"Не можна сказати, що ми програємо війну. Чесно кажучи, ми точно не програємо, це точно. Питання в тому, чи переможемо ми."

Нарешті, Зеленський також розповів про стан переговорів між українцями та росіянами, які, як нам кажуть, ведуться за посередництвом США. Не хочу псувати вам приємне враження від прочитаного нижче, але Зеленський повністю спростував цю ідею і сказав, що насправді "переговори" не є такими. Вони є процесом, за допомогою якого Трамп і путін намагаються змусити Україну віддати більше території, щоб задовольнити потреби росії. За словами Зеленського, США і росія діють у повній єдності.

"І американці, і росіяни кажуть, що якщо ви хочете, щоб війна закінчилася завтра, виїжджайте з Донбасу".

Більше про це у наступній частині.

Повертаючись до стану війни та звільнення Україною частини території, можна інтерпретувати це по-різному. Один із варіантів – це було пряме звільнення, Україна відбила велику частину території, яку окупували та контролювали росіяни.

Цю версію підтримували ті, хто стверджує, що втрата Starlink російськими силами змінила хід війни. Я не певен у цьому і вважаю, що сталося щось цікавіше.По-перше, не зовсім зрозуміло, де саме знаходиться звільнена територія. Якщо подивитися на Deep State (що досі залишається золотим стандартом для картографування війни в Україні), то можна побачити, що за останні 10 днів росіяни були витіснені з деяких спірних територій на південному фронті, але це не можна назвати великою контрнаступальною операцією. Ось найактуальніша карта Deep State.

А ось така сама перспектива 10 днів тому.

Так, лінія фронту перемістилася на південь і південний захід від міста Покровське (не Покровськ) на користь України, але зміни здаються меншими, ніж натякав Зеленський.

То що ж сталося? Я розмовляв з українцями, яким довіряю, і вони вірять, що росіяни були відтіснені в цьому районі, як стверджує Зеленський. Вони кажуть, що карти, можливо, ще не відобразили всіх змін, оскільки українці (і Deep State) не завжди фіксують свої успіхи на картах, доки не закріплять свої позиції під своїм контролем. Українці не хочуть подавати жодних ознак того, де саме вони докладають зусиль.

Тож, можливо, карти будуть скориговані доволі скоро.

З іншого боку, є одне пояснення з цікавинкою – і воно може багато чого прояснити. Можливо, росіяни насправді ніколи не контролювали всю територію, яку, за словами українців, вони відбили. Не те, щоб росіяни не мали там військ, просто вони були невеликими диверсійними загонами (один, два чи три солдати), які росіяни постійно переміщують вздовж лінії фронту.

Таким чином, росіяни справді мали там війська, але не контролювали територію, і українці їх вигнали. Це і є показовим моментом. Раніше росіяни говорили, нібито вони досягли значних успіхів у цьому регіоні, і, ймовірно, російське військо саме це і повідомляло путіну. росіяни регулярно заявляють про більші успіхи, ніж вони насправді можуть продемонструвати, і навіть заявляли про захоплення міст, яких вони явно не захоплювали – пам'ятаєте, як вони "завоювали Куп'янськ"?

Ну, можливо, путіну знову подали надто оптимістичну картину того, що робить його військо і як українці дають відсіч. Він регулярно поводиться так, ніби українці на межі краху, а росіяни невпинно просуваються вперед.

По суті, українці трохи тролять росіян цим. Так, вони відкинули росіян назад, але сталося так, що хвастощі росіян і їхня нечесність призвели до того, що вони потрапили в халепу. У цьому випадку найбільш показовим є брак чесності щодо стану війни, який подається вгору, до Кремля.

І це було б логічно. Пригнічує те, що Зеленський має сказати в інтерв'ю, що Україна не програє війну. Як я вже неодноразово говорив, російська військова кампанія за більшістю стандартів мала б розглядатися як кривава поразка. росіяни втратили більше мільйона своїх солдатів – насправді ця цифра, здається, наближається до 1,5 мільйона. Їхні успіхи незначні, а економіка страждає. Зазвичай умови були б сприятливими для перемоги України, і якби США не змінили сторону, ми, ймовірно, саме це і спостерігали б.

Тож справжня історія цієї ділянки може полягати в тому, що росіяни ніколи не контролювали її настільки, як вони стверджували, і українці вигнали їх звідти. Просто така історія не вписується в уявлення багатьох людей.

Люди перестають сприймати переговори серйозно. Це добре

Можливо, ви пропустили цю новину, але минулого тижня відбулася чергова зустріч українських і російських переговорних команд, організована за сприяння уряду США. Дводенні переговори проходили в Женеві в Швейцарії, і спочатку учасники були змушені вдавати, ніби вони справжні.

Женевські переговори: навіть учасники виглядали нудьгуючими.

Проте на другий день переговорів здавалося, що учасники втратили бажання продовжувати грати в театр, і вони розійшлися вже за дві години. Публічно переговори були описані як "складні". Однак насправді вони були майже напевно безглуздими.

А все тому, що цей процес не є серйозним, принаймні не як чесні переговори за посередництвом. Схоже, що відбувається ось що. Українська та російська делегації збираються у великій залі з прапорами, а потім представник США, який головував (Стів Віткофф на фотографії вище), намагається вести переговори про те, скільки ще землі Україна повинна віддати росії. Українці відмовляються піддаватися тиску, і переговори припиняються.

До речі, це не є чимось новим. Це було ключовим елементом процесу протягом року, оскільки США постійно тиснули на Україну, щоб вона віддавала росії дедалі більше своєї території і людей. Однак зараз ситуація змінюється, оскільки українці більше не вдають, що США можна довіряти. Як і Зеленський у вищезгаданому інтерв'ю AFP, українці все частіше відкрито визнають, що США насправді лобіюють інтереси росії і що Україна не може довіряти цьому процесу.

Чесно кажучи, США також стають дедалі відвертішими з цього приводу. Стів Віткофф, який головував на переговорах цього тижня, дав інтерв'ю Fox News про стан зовнішньої політики США. Ви можете переглянути повне інтерв'ю тут. Я рекомендую вам це зробити, бо воно є просвітницьким у своєму нудотному сенсі. Природа пропаганди Трампа стає зрозумілою, наприклад, завдяки величезній похвалі президенту за створення Ради (миру) з питань корупції.

Що стосується російсько-української війни та стану переговорів, Віткофф навіть не приховує, що симпатизує путіну і допомагає йому. Віткофф починає говорити про війну на 5-й хвилині і, що важливо, представляє російське вторгнення не як конфлікт між нападником і жертвою, а як морально нейтральну справу. Він описує її як "безглузду" війну за безглузду територію.

Потім Віткофф зізнався (близько 6:40), що знає, які червоні лінії росії, і що путін завжди був з ним повністю відвертим і чесним.

"Він завжди був зі мною відвертим. Я кажу це, і мене за це критикують, але це правдиве твердження. Він розповів мені, які його червоні лінії".

Очевидно, що американська делегація симпатизує путіну і його військовим злочинам і намагається домогтися для путіна найкращої угоди. Як я вже казав раніше, оприлюднення цього інтерв'ю є хорошою річчю, насправді навіть освіжаючою.

Безумовно, європейці все частіше говорять правду. Якщо раніше європейські лідери намагалися вдавати, що Трамп насправді прагне миру, а не перемоги росії, яка буде руйнівною для Європи, то тепер вони вже не брешуть про це відкрито. Реакція Європи через ЄС на переговори цього тижня була помітно жорсткішою. Вони заявили, що переговори не були серйозними, що росія не хоче угоди, і зараз вони наполягають на тому, щоб у майбутньому за столом переговорів була представлена європейська сторона. Ось цитата з заяви речника ЄС.

"Ми бачимо, що росія продовжує свої безжальні атаки на Україну. Це свідчить про те, що росія не готова до миру. Ми все ще не бачимо реальних ознак того, що росія серйозно прагне миру... Навіть цього тижня, напередодні мирних переговорів, Україна зазнала чергового масованого ракетного та дронового удару, за даними української влади... Доки триває кровопролиття, ми продовжуватимемо тиснути на росію... Нічого не може бути вирішено щодо України без Європи за столом переговорів".

Звичайно, всі ці розмови не означають, що ми закінчимо з усіма цими іграми. Ми, безсумнівно, побачимо більше, коли переговори відновляться через кілька тижнів. Однак якщо європейські лідери почнуть чинити більший тиск, щоб спробувати допомогти Україні, і якщо відкритий характер союзу Трампа і путіна буде визнаний, то переговори можуть проходити в більш чесній атмосфері.

Це не спроба США принести мир. Це спроба адміністрації Трампа отримати найкращу угоду для путіна і, ймовірно, отримати в обмін історично великі вигоди.

О, так, цього тижня з'явилися повідомлення про економічні стимули, які росіяни також пропонують США. Це, так би мовити, останній шматочок пазлу. Більше про це пізніше.

"Фламінго" в дії

Стратегічна повітряна війна тривала і минулого тижня, причому найцікавіші події відбувалися з українського боку. росіяни продовжували атакувати українську енергетику та цивільне населення. Вночі напередодні вони завдали чергового великого удару. Основними цілями, судячи з усього, були Київ і Одеса, але постраждали й багато інших українських міст. Кількість систем, що брали участь у нападі, ще не підтверджена, але, судячи з усього, їх було сотні. Ось перші фотографії, опубліковані українцями, на яких видно деякі збитки в околицях Києва. росіяни, дотримуючись своєї практики, провели подвійний удар, щоб знищити рятувальників, які надавали допомогу пораненим цивільним особам.

За даними українських джерел, загалом за цей тиждень росіяни випустили 1300-1400 дронів і ракет в рамках своєї далекобійної кампанії. Вони кидають у бій усе, що можуть, оскільки зима добігає кінця, і вони хочуть зробити все можливе, щоб заморозити українців і вивести з ладу їхню енергосистему.

Наразі українська система (поки що) тримається, але збитки залишаються дуже тривожними.

Якщо росіяни продовжуватимуть діяти так само, як і раніше, українці заявили, що проведуть помітно іншу атаку. Увечері 21 лютого українці заявили, що вони використовували низку систем, зокрема деякі зі своїх ракет FP-5 "Фламінго", для атаки на один з найважливіших заводів, який виробляє російську зброю великої дальності. Ось українська версія цієї атаки та деякі ключові деталі.

За повідомленнями, 21 лютого вночі українські крилаті ракети "Фламінго" завдали удару по Воткінському заводу в Удмуртській Республіці в РФ, націлившись на об'єкт, відомий виробництвом балістичних ракетних систем, зокрема "Іскандер" і "Орєшнік"... Воткінський завод є одним з ключових об'єктів росії з виробництва твердопаливних балістичних ракет. Підприємство виробляє міжконтинентальні балістичні ракети РС-24 "Ярс", а раніше виробляло і продовжує обслуговувати ракети сімейства "Тополь". Воно також виробляє балістичні ракети РСМ-56 "Булава", що запускаються з підводних човнів... Розташований приблизно за 1300 кілометрів від українського кордону, завод у Воткінску вважається одним з основних центрів виробництва ракет у росії.

Наразі ми не знаємо, яких саме збитків зазнало російське ракетне виробництво, але очевидно, що деякі будівлі були пошкоджені. Сподіваємося, що незабаром ми дізнаємося більше.

Слід врахувати три основні моменти. По-перше, "Фламінго" використовуються у великій кількості. Досі українці були дещо обережними щодо виробництва та використання "Фламінго". Очевидно, що їм було складніше, ніж очікувалося, масово виробляти FP-5, і є достовірні повідомлення про те, що росіяни завдали удару по виробничих об’єктах "Фламінго". Українці сподівалися розпочати масові атаки з використанням "Фламінго" ще кілька місяців тому, але зіткнулися з труднощами. Зараз, принаймні, вони мають деяку кількість цих ракет.

По-друге, "Фламінго" змогли завдати удару на великій відстані (1300 кілометрів від кордону означає, що вони були запущені з набагато більшої відстані) – ймовірно, десь між 800 і 1000 миль. Ба більше, "Фламінго" принаймні прорвали російську протиповітряну оборону і влучили близько до своїх цілей. Повільніша українська зброя великої дальності попереднього покоління перехоплювалася з високою частотою. "Фламінго" мають більші шанси на виживання.

По-третє, українці націлилися на російське виробництво ракет. Це не має бути сюрпризом, але це варто відзначити. Краще вбити лучника, ніж перехопити стрілу. Оскільки Трамп навмисно позбавляє українців ракет і систем Patriot, Україна має знайти інший спосіб обмежити російські атаки. Якщо вони зможуть використовувати власні системи для пошкодження російського виробництва ракет, це буде набагато ефективніше, ніж використовувати для цього свої обмежені запаси дуже дорогих Patriot.

Безумовно, за цим варто стежити.

