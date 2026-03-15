Словаччина в останній момент зняла блокування продовження санкцій ЄС проти росії

Словаччина в останній момент відмовилася від продовження блокування рішення Євросоюзу про продовження санкцій проти росії. Це дало змогу негайно продовжити обмежувальні заходи щодо близько 2600 російських олігархів і організацій.

Про це повідомляє 15 березня DW.

Санкції, запроваджені щодо росії через її війну проти України, повинні одноголосно продовжуватися всіма 27 державами - членами ЄС кожні півроку. До цього моменту Братислава блокувала санкційний список через те, що вимагала виключити звідти олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, і якби в останній момент словаки не відмовилися від блокади, термін дії санкцій сплив би вже сьогодні, 15 березня.

Тепер вони діють до 15 вересня. Проте із санкційного списку виключили двох - голландського нафтотрейдера Нільса Трооста і доньку глави російської нафтопровідної компанії "Транснефть" Майю Болотову. Ще п'ятьох осіб прибрали з переліку через смерть.

Загалом під санкції підпадають близько 2600 осіб і організацій, зокрема президент росії владімір путін, - їхні активи в ЄС заморожено, в'їзд до Євросоюзу заборонено.

Словаччина та Угорщина неодноразово погрожували заблокувати продовження санкцій і вимагали тих чи інших преференцій, а також виключення деяких фігурантів зі списку. Однак жодного разу не наважилися йти до кінця - угода досягалася, нехай часом і в останній момент. Іноді - ціною деяких послаблень або додаткового фінансування.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала надання Україні кредиту на 90 млрд євро, відмовившись підтримати зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки. Це призупинило затвердження допомоги Києву на 2026-2027 роки.