Угорщина заблокувала кредит ЄС на €90 мільярдів для України – FT

20 лютого 2026, 20:16
Угорщина заблокувала кредит ЄС на €90 мільярдів для України – FT
Фото: з відкритих джерел
Кредит був узгоджений у грудні лідерами ЄС як рятувальний круг для Києва, який у квітні зіткнеться з дефіцитом бюджету.

Угорщина заблокувала узгоджену позику ЄС для України на суму 90 млрд євро.

Про це повідомляє Finanсial Times з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За даними співрозмовників журналістів, 20 лютого посол Угорщини в ЄС висловив заперечення проти того, щоб блок позичив цю суму для України, випустивши боргові зобов'язання, гарантовані бюджетом ЄС.  

При цьому журналісти зазначили, що для виділення позики Україні потрібна підтримка усіх держав-членів блоку.

Видання додає, що блокування позики ЄС для України Угорщиною може поставити під загрозу і затвердження нової кредитної програми МВФ для України на 8 мільярдів доларів.

FT нагадує, що кредит був погоджений у грудні 2025 року лідерами ЄС. Угорщина та Словаччина не заперечили проти цього рішення за умови, що вони не будуть нести відповідальність за погашення кредиту, який буде гарантований іншими кредитами.

Кредит був узгоджений у грудні лідерами ЄС як рятувальний круг для Києва, який у квітні зіткнеться з дефіцитом бюджету. На той час Угорщина, Словаччина та Чехія погодилися допомогти Україні лише за умови, що вони не будуть нести відповідальність за процентні витрати або погашення кредиту, який буде гарантований іншими 24 країнами ЄС. 

"Однак для того, щоб Європейська комісія могла використовувати так званий резерв бюджету ЄС для запозичень і надання позик Україні, все ще необхідне одностайне рішення", - наголошують журналісти.

