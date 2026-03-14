Японія може закупити українські бойові дрони – ЗМІ

Токіо зацікавив бойовий досвід України.

Уряд Японія розглядає можливість закупівлі ударних безпілотників українського виробництва для посилення власних Сил самооборони, зважаючи на їхню ефективність у війні проти росія.

Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на джерела, знайомі з обговоренням.

За їхніми даними, Токіо може укласти з Україна двосторонню угоду про передачу оборонного обладнання. Це дозволило б Японії придбати українські дрони, а також отримати доступ до технологій для подальшого виробництва безпілотників.

Ініціатива з’явилася після звернення України до японської сторони з пропозицією розширити співпрацю у сфері оборонних технологій. Київ, зокрема, зацікавлений у взаємному обміні: передачі власних розробок в обмін на японське озброєння.

Остаточне рішення японський уряд ухвалюватиме після порівняння українських безпілотників із аналогами інших країн. Серед альтернатив розглядають дрони з Ізраїль, однак через політичну ситуацію навколо Сектор Газа Токіо схиляється до підтримки українських розробок.

Також повідомляється, що уряд Японії може вже у квітні пом’якшити правила передачі оборонного обладнання, що дозволить експортувати летальну зброю та розширити військово-технічне співробітництво.

На початку місяця правляча коаліція передала відповідну пропозицію прем’єр-міністерці Санае Такаїчі. Документ передбачає можливість надання Україні спеціального режиму для співпраці у сфері оборонної промисловості.

Ми також писали, що дрони з українського фронту відправили на Близький Схід.