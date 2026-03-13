Дрони з українського фронту відправили на Близький Схід

13 березня 2026, 21:32
Дрони з українського фронту відправили на Близький Схід
image: afp
США використають 10 тисяч перехоплювачів проти іранських безпілотників.

Армія США відправила на Близький Схід 10 тисяч дронів-перехоплювачів Merops, які раніше пройшли бойові випробування під час війни в Україна.

Про це в інтерв’ю Bloomberg повідомив міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл.

За його словами, безпілотники були перекинуті до регіону протягом п’яти днів після початку американо-ізраїльської операції проти Іран 28 лютого.

Дрони Merops, оснащені системами штучного інтелекту, розробила компанія Project Eagle, яку підтримує колишній керівник Google Ерік Шмідт. У 2024 році ці безпілотники передали Україні, де вони продемонстрували ефективність у перехопленні ворожих дронів.

Вартість одного перехоплювача становить близько $14–15 тисяч, але при великих замовленнях може знизитися до $3–5 тисяч. Це дешевше за іранські дрони Shahed, які коштують щонайменше $20 тисяч.

"Ми перебуваємо на вигіднішій стороні кривої витрат. Кожного разу, коли Іран запускає дрон, який ми можемо збити, вони втрачають значні кошти", - заявив Дрісколл.

США та Ізраїль раніше були змушені покладатися на системи ППО Patriot та THAAD, ракети яких можуть коштувати понад $4 млн кожна.

Крім того, американські військові використовують квадрокоптери Bumblebees, створені компанією Perennial Autonomy, які також проходили випробування під час бойових дій в Україні.

Ще раніше президент США сказав, що країна сама контролює захист від іранських безпілотників.

 
