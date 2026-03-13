Трамп про дрони: США не потрібна допомога України

Президент сказав, що країна сама контролює захист від іранських безпілотників.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам не потрібна допомога України для захисту від іранських дронів на Близькому Сході.

Він сказав про це у програмі The Brian Kilmeade Show на Fox News Radio.

Трамп визнав, що росія може допомагати Ірану у війні, але наголосив, що США підтримують Україну у російсько-українській війні й отримують компенсацію за цю допомогу.

У відповідь на запитання ведучого, чи допомагає Україна США у боротьбі з дронами, Трамп відповів:

"Нам не потрібна допомога у захисті від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. Насправді, у нас найкращі дрони у світі".

Водночас найбільша нафтова компанія світу зацікавилась українськими дронами-перехоплювачами.