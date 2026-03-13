Трамп про дрони: США не потрібна допомога України
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам не потрібна допомога України для захисту від іранських дронів на Близькому Сході.
Він сказав про це у програмі The Brian Kilmeade Show на Fox News Radio.
Трамп визнав, що росія може допомагати Ірану у війні, але наголосив, що США підтримують Україну у російсько-українській війні й отримують компенсацію за цю допомогу.
У відповідь на запитання ведучого, чи допомагає Україна США у боротьбі з дронами, Трамп відповів:
"Нам не потрібна допомога у захисті від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. Насправді, у нас найкращі дрони у світі".
Водночас найбільша нафтова компанія світу зацікавилась українськими дронами-перехоплювачами.