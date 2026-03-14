В Ірані заявили, що Україна стала "легітимною ціллю"

14 березня 2026, 16:19
Фото: DW
Таку заяву зробив глава комісії з нацбезпеки парламенту.

Іранський політик Ібрагім Азізі заявив, що Україна нібито може стати «законною ціллю» для Ірану через можливу підтримку Ізраїлю у війні на Близькому Сході.

Про це голова комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ібрагім Азізі написав у соцмережі X (Twitter).

За його словами, якщо Україна допомагає Ізраїль безпілотниками, то, відповідно до статті 51 Статуту Організація Об'єднаних Націй, її територія може вважатися "легітимною ціллю" для Ірану.

"Надавши підтримку ізраїльському режиму за допомогою безпілотників, Україна фактично залучилася до війни і перетворила свою територію на законну ціль", - написав Азізі.

Водночас він не згадав про те, що Іран з 2022 року постачає ударні дрони типу Шахед росії, які використовуються у війні проти України.

Наразі офіційних підтверджень того, що Україна допомагає Ізраїлю збивати іранські безпілотники, немає. Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що відповідні запити щодо співпраці надходили від США, європейських держав та деяких країн Близького Сходу.

 

